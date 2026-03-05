Sanidad, educación, innovación empresarial y solidaridad brillan en los VIII Premios Comunidad de Madrid de La Razón

El Auditorio Paco de Lucía de Alcobendas ha sido escenario de la VIII Edición de los Premios Comunidad de Madrid que concede La Razón, una gala que reconoció la excelencia en sectores clave como la sanidad, la educación, la innovación empresarial, la movilidad sostenible, la cultura o la acción social.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el Premio a la Innovación y el Liderazgo en Cardiología concedido al doctor Roberto Martín Reyes, jefe del departamento de Cardiología del Hospital de la Luz y referente global en su especialidad. Su reconocimiento puso en valor el peso de la medicina madrileña y la capacidad de la Comunidad para impulsar la excelencia clínica, la investigación y el desarrollo sanitario. "Muchas gracias a La Razón y la Comunidad de Madrid por impulsar unos premios que reconocen la labor de múltiples empresas de diferentes ámbitos, cuyo objetivo primordial es llevar la excelencia a su labor diaria. La Comunidad de Madrid es actualmente, una tierra de oportunidades que premia el talento", agradece.

La medicina fue, de hecho, una de las grandes protagonistas de la velada. Además del galardón al doctor Martín Reyes, el ámbito sanitario también estuvo presente con el Premio Proyecto Docente del Año, concedido a Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela, y a Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, por la creación del Centro Universitario HM Hospitales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCJC, donde se ofrece formación práctica de vanguardia en Medicina, Fisioterapia, Enfermería y otras áreas de la salud. Asimismo, Ignacio Vega, presidente de Cardiva, recogió el Premio al Compromiso con la Sanidad Madrileña, subrayando que "la sanidad de Madrid es extraordinaria, tanto a nivel privado como público".

La gala estuvo presidida por Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas; Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid; y Francisco Marhuenda, director de La Razón. Junto a ellos, Andrés Navarro, consejero delegado del diario, y numerosas autoridades civiles de la región respaldaron el acto.

En su intervención, Rocío García Alcántara ejerció de anfitriona y agradeció que, por primera vez, estos premios salieran de la capital para celebrarse en Alcobendas. Destacó los valores compartidos entre el municipio y el diario y rindió homenaje a periodistas como Alfonso Ussía y Fernando Ónega, antes de cerrar su discurso con una defensa de la libertad de expresión.

Por su parte, Francisco Marhuenda subrayó el dinamismo de la Comunidad de Madrid y el marco que ha creado para el desarrollo de la economía y la cultura. También agradeció el respaldo institucional y puso en valor el carácter acogedor de la región.

Tras las palabras iniciales, comenzó la entrega de galardones con el Premio Especial al Reconocimiento por los 175 años de impulso y servicio público al Canal de Isabel II, recogido por su presidente, Carlos Novillo.

El compromiso social también tuvo un papel relevante. El Premio al Apoyo y la Justicia Social reconoció al Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, cuyo presidente, Fernando Jesús Santiago Ollero. En el ámbito de la solidaridad, la Fundación Apsuria fue distinguida con el Premio a la Solidaridad por sus más de 50 años mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual severa y parálisis cerebral.

La cultura encontró su espacio con el Premio a la Vanguardia en el Arte Madrileño, otorgado al pintor Miguel Caravaca, mientras que la movilidad sostenible y la transformación industrial estuvieron representadas por el Premio a la Innovación Empresarial por Electrificación y Movilidad Sostenible concedido a KIA Iberia por su ambicioso Plan S.

El tejido empresarial madrileño también fue reconocido a través del Premio a la Empresa Innovadora por sus Inversiones en Alcobendas, otorgado a Laboratorios Lilly; el Premio a la Innovación en Gestión y Sostenibilidad del Ciclo Integral del Agua para Aquaterra; y el Premio al Compromiso Social en Gestión y Desarrollo de Activos Inmobiliarios Asequibles para DeA Capital Real Estate Iberia.

El cuidado de las personas mayores tuvo su reconocimiento con el Premio al Proyecto más Vanguardista de Convivencia para Mayores concedido a Las Arcadias del Encinar. La excelencia académica también fue protagonista con el Premio a la Excelencia Educativa e Internacionalización para el Liceo Europeo y el Premio a la Innovación y Calidad Educativa en FP para Sinergia FP.

El turismo, motor económico del país, estuvo representado por Tailored Spain, distinguida como Empresa Líder en el Diseño de Viajes VIP de Lujo, mientras que la seguridad tecnológica cerró la lista de premiados con el Grupo Kuo, reconocido con el Premio Expansión y Tecnología de Vanguardia en Soluciones de Seguridad.

