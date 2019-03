Los maestros del pop art se imponen en la subasta de Christie´s en Nueva York

A pesar de conseguir precios millonarios, tanto Lichtenstein como Warhol no lograron superar las expectativas de la casa de subastas y sus precios no sobrepasaron los valores estimados por Christie's. En el caso de Lichtenstein (1923-1997), la obra 'Ohhh Alright' (1964) se alzó como la pintura más cara de la jornada al alcanzar un precio de 38 millones de dólares, pero no logró superar las previsiones de Christie's, que lo había estimado en 40 millones de dólares.

La obra, que muestra una joven pelirroja con un teléfono en la mano, fue realizada siguiendo los parámetros de los conocidos como 'Benday Tods', las típicas imágenes de Lichtenstein hechas con técnicas de impresión comercial. La joven forma parte del nutrido grupo de mujeres de ensueño que el pintor estadounidense creó entre 1961-1965 y que lo convirtieron en uno de los artistas contemporáneos más reconocidos internacionalmente.

Christie's también ofreció de Lichtenstein 'Still Life with Palette' (1972), que encontró un comprador por 6 millones de dólares, y que se valoró entre 5,5 y 7,5 millones. Sin embargo, fue Andy Warhol (1928-1987) el artista que monopolizó la venta, ya que la casa de subastas ofreció un total de 16 piezas del icono del Pop Art.

De todas esa obras, 'Big Campbell's Soup Can with Can Opener (Vegetable)' (1962), valorada entre 30 y 50 millones de dólares, fue la más exitosa al encontrar un comprador dispuesto a desembolsar 21,2 millones de dólares. El monumental lienzo, 1,7 metros de alto y 1,3 de ancho, es uno de los ejemplos más grandes de una de las imágenes más famosas de Warhol, las latas de sopa de la marca Campbell.

La obra subastada por Christie's no pudo, sin embargo, hacer frente a la pieza 'Coca-Cola 4' (1961-1962), también de Warhol, que Sotheby's vendió el martes pasado por 31,5 millones de dólares. El artista de Pittsburg creía que el arte se podía mezclar con cualquier aspecto de la vida diaria, desde las marcas comerciales como Campbell o Brillo hasta figuras célebres como la primera dama de EEUU Jacqueline Kennedy o la actriz Marilyn Monroe.

Las dos mujeres estuvieron presentes en la subasta con sendos retratos y, en esta ocasión, Marilyn Monroe logró sacar ventaja a la que fuera primera dama de EEUU, ya que su retrato fue vendido por 3,9 millones y superó los 1,4 obtenidos por el lienzo 'Jackie'.

Otro de los personajes famosos que inmortalizó Andy Warhol fue al actor Dennis Hopper, fallecido el pasado mayo , y cuyo retrato, en el que el pintor lo mostró con un estilo similar al de James Dean, se adjudicó por 800.000 dólares.

Tanto este retrato, realizado en 1971, como la obra de Jean-Michel Basquiat (1960-1988), 'Sin título' (1987), vendida por 5,1 millones de dólares, provienen de la colección de arte personal del protagonista de 'Apocalypse Now' (1979) y 'Blue Velvet' (1986).

Además de los diferentes retratos, otras obras de Warhol como 'Dollar Sign' (1981), que fue adjudicado por 4,5 millones de dólares, o 'Campbell's Soup Can (Tomato)' (1962), vendida por 8 millones, completaron la extensa oferta del icono del 'pop art'. Otra de las protagonistas de la jornada fue 'Balloon Flower', una monumental escultura del 'rey del kitsch' Jeff Koons, de más de tres metros de alto y 6.000 quilos de peso, adjudicada en 15 millones de dólares.

Koons, autor del 'Puppy' que preside la entrada del Museo Guggenheim de Bilbao, realizó 'Ballon Flower', de superficie brillante y azulada, entre 1995 y 2000 como parte de su serie 'Celebration'. De Mark Rothko, Christie's subastó con poco éxito 'No.18 (Brown and Black on Plum)', que quedó por debajo del precio estimado, situado entre 9 y 12 millones de dólares, al ser vendido por 8,5 millones.

Con esta subasta se cerró la serie de veladas dedicadas a la venta de arte contemporáneo, que en la noche del martes tuvo uno de sus platos fuertes con la jornada llevada a cabo en Sotheby's donde se recaudaron más de 200 millones de dólares, cifra que también espera alcanzar con su ventsa de hoy Christie's.