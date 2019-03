Madrid, escenario del nuevo videoclip de Pitbull y Shakira

La plaza madrileña de Callao, el invernadero de la estación de Atocha, la actuación de Pitbull en el último Rock in Rio Madrid y hasta los túneles de la ciudad sirven de escenario al nuevo videoclip de este rapero estadounidense junto a Shakira, Get It "Started".

Esta producción, constituye el anticipo del próximo álbum de Pitbull, "Global Warming", y su discográfica Sony Music lo define como "un auténtico himno de las pistas de baile".

Con un ajustado vestido en tonos dorados y el cabello algo más largo que en sus últimas apariciones, Shakira canta desde el ático de uno de los edificios más singulares de la capital española, mientras el rapero de origen cubano huye de una especie de capo mafioso por las calles de la ciudad junto a una guapa compañera.

No es la primera vez que ambos artistas latinos colaboran, ya que Pitbull participó en el tema "Rabiosa", incluido en el disco "Sale el sol" (2010) de la cantante colombiana, autora de de "Suerte" y "Loba".