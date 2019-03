Madrid celebra el segundo certamen de Miss China en España

No son profesionales, pero por su intención nadie lo diría. Entre ellas se encuentra la mujer china más guapa de España. Ensayan coreografías, desfile, vestuario, maquillaje, todo tiene que ser perfecto para la gala final. Un evento a lo grande que tiene un objetivo concreto. "Queremos demostrar a la comunidad española que los chinos quieren integrarse. Además queremos conseguir que los españoles se acerquen a los chinos", dice Esperanza Chaonang Liu, organizadora del evento.



Aunque sea un concurso de misses, tienen claro qué es lo que les hará ganar. "A parte del físico, en la cabeza no suena hueco", "La belleza no solo late por fuera, también tiene que latir desde dentro", aseguran dos participantes. "No queremos un florero, queremos una chica que pueda demostrar su talento", afirma la organizadora.



A pesar de los nervios, sacan lo mejor de ellas para enseñarnos la magia oriental. "Es un suave sexy, no un fuerte sexy", dice Ling, la coreógrafa.



Quieren llegar a ser la nueva imagen de China en España. "Las chicas chinas somos muy abiertas como las españolas. Pero culturalmente somos diferentes." asegura Min, otra concursante. Según la coreógrafa, "la mujer española es más sexy. Las chicas chinas son más simpáticas", opina la coreógrafa.

Aún tendrán que mostras todo su talento para conseguir la corona.