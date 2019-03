Madonna se convierte en la solista con más números uno en Reino Unido por delante de Elvis

Hasta ahora, el récord de éxitos en el Reino Unido lo ostentaba Elvis Presley, con once discos que fueron número uno tras su lanzamiento, según ha informado la Official Charts Company, la empresa que elabora las listas.

En 2009, la cantante estadounidense Madonna alcanzó al rey del rock con su disco "Celebration" y ahora consiguió adelantarlo con "MDNA". Pese a ser ya la solista con más éxito en el Reino Unido, todavía está lejos de batir el récord de The Beatles, con quince álbumes número uno. "MDNA", con alrededor de 350.000 discos vendidos en todo el mundo, 39.000 de ellos en el Reino Unido, ha escalado también varios puestos en las listas estadounidenses en las últimas semanas.

El primer sencillo del álbum, "Give Me All Your Luvin'", pasó casi inadvertido en las listas británicas, al alcanzar solo el puesto 37 tras ser lanzado en febrero. Madonna suma ahora un nuevo récord a su haber, después de entrar en el Libro Guinness como la artista femenina que más discos ha vendido en todo el mundo, con más de 300 millones en 29 años de carrera, unas cifras que le han proporcionado una fortuna estimada de 316 millones de libras (380 millones de euros).

La cantante logró ocupar el primer puesto con al menos un disco en las últimas cuatro décadas, con sus trabajos "Like a Virgin", "True Blue", "Like a Prayer", "Immaculate Collecion", "Evita", "Ray of Light", "Music", "American Life", "Confessions on a Dance Floor", "Hard Candy" y "Celebration". En 1990, "Immaculate Collection" permaneció nueve semanas consecutivas en el primer lugar.

A principios de año, "MDNA" recibió críticas por parte de varios activistas contra el consumo de drogas porque su título, una abreviatura del nombre de la artista, se parece al nombre de una sustancia similar al éxtasis. Madonna negó entonces que tuviese la intención de presentar las drogas como algo glamuroso.