Luz Casal, sobre la piratería: "No me gusta verme por los suelos"

Después de seis años sin publicar material inédito, Luz Casal regresa con 'Almas gemelas'. Grabado en los históricos estudios East West de Los Angeles, el disco ha sido lanzado a la vez en dos ediciones: una sencilla con 10 canciones en español y otra especial que incluye siete temas que ha grabado en portugués, francés e italiano. "He tenido algunas dificultades, hay que estudiar incluso para cantar", ha bromeado sobre esta experiencia tan internacional.

En una entrevista exclusiva para Antena 3 Noticias, Luz Casal asegura que le da "pena, tristeza" cuando ve un CD pirata suyo. "No me gusta verme por los suelos", comenta. Asegura que en esos momentos opta por girarse y "aguantar la rabia".

"Para mí el cáncer no es una presencia constante en mi vida, para mí es una experiencia y un episodio de mi vida que está pasado", confiesa sobre la enfermedad que superó. "No me preguntes si temo que se reproduzca, si tengo miedo, porque te diría rotundamente que no. No tengo miedo, no tengo miedo casi a nada", añade.

Más allá de su trabajo, la cantante reconoce que entre sus gustos están el té, el vino y el champagne. "Me acuerdo que de pequeña el vino de Ribeiro me parecía casi mágico", comenta.