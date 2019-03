Lionel Richie recupera sus grandes éxitos

Así sonaba uno de sus grandes éxitos en 1986: 'Say you, say me'. 26 años después suena de una manera distinta con un toque country. 'Say you say me' es una de esas canciones que aguantan, que pueden recuperar la vida un cuarto de siglo después y hacernos recordar con una sonrisa. Lionel Richie tiene varias de esas.

Canciones que le han ayudado a vender 100 millones de discos, hablando de eso que tanto gusta: "Escribo sobre historias que son importantes para la gente en todo el mundo: amor, amor, el amor es la respuesta de la que todo el mundo quiere un trozo".

En plena crisis de la industria musical, parece una apuesta segura. Lionel Richie ha decidido recuperar sus raíces, en compañía: "Va a ser probablemente uno de los álbumes más especiales que he hecho jamás. Ya es difícil sacar adelante un dueto, y sin embargo hemos conseguido catorce".

En 'Tuskegee', que es el nombre de su pueblo, colaboran desde Shania Twain, hasta Keny Rodgers o Willie Nelson. Un viaje al pasado para seguir sonando en el presente.