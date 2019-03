Lenny Kravitz, Macaco y Dj Luciano nuevos artistas para el fiestival Rock in Rio

A partir de mañana estarán disponibles las entradas en los puntos de venta oficiales para esta jornada de Rock in Rio, festival que se celebra el 29 y 30 de junio y el 5,6 y 7 de julio, y que suma estos nombres a otros previamente anunciados, como la banda californiana Red Hot Chili Peppers o los mexicanos Maná.

El cantante de temas como "Fly Away" volverá a Madrid y participará por tercera vez en un Rock in Rio con nuevo disco que presentar en directo, "Black and White America", mientras que los roqueros mexicano Maná, vendedores de 22 millones de álbumes en todo el mundo, serán cabeza de cartel.

El escenario principal será abierto por Macaco, que presentará nuevo disco en marzo con el nombre de "El murmullo de fuego" y que ha hecho mover el esqueleto al público con temas como "Moving". Para convertir el recinto de Arganda del Rey en una discoteca en ese sábado 30 de junio, Dj Luciano cerrará la jornada con su fusión de sonidos y tecnología que le ha convertido en pinchadiscos residente de Pachá Ibiza.

Las entradas para Rock in Rio Madrid 2012 han cambiado este año su sistema de venta, de manera que su disponibilidad va unida al anuncio de nuevos participantes. Los primeros compradores de venta anticipada tendrán un precio de descuento. Hasta ahora, solo habían salido a la venta los billetes para el día 7 de julio, con Incubus y deadmau5 completando el cartel que encabeza Red Hot Chili Peppers. El resto del cartel será anunciado en las próximas semanas.