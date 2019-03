Leiva: "'Aunque sea un rato' es mi canción especial de 'Diciembre'"

1. La primera canción del primer trabajo en solitario de Leiva es 'Nunca nadie'. "Es el primer tema del disco y la más representativa de mi nuevo trabajo a nivel de sonido, es un resumen de lo que la gente va a encontrar en 'Diciembre'", destaca el cantante.



2. 'M', la segunda canción de 'Diciembre', ha sido el single del disco. "Esta canción la conoce todo el mundo", destaca Leiva, quien además nos comentó en el videoencuentro que, mientras él apostaba por 'Nunca Nadie' como el single del disco todo su entorno coincidió en que la canción de presentación debería ser 'M'. "No suelo tener muy buen ojo eligendo singles", comentaba entre risas el músico.



3. La canción '92' es la pieza más energética del disco. "Quizás esta es la canción más 'ramones' de todas, puede que sea la pieza más 'ramoniana' que he hecho en mi vida. Nunca concebí esa canción para formar parte de este disco, la metí a última hora y está funcionando muy bien".

4. 'Miedo' es uno de los temas en los que Leiva explora nuevos sonidos.



5. La canción más especial para Leiva es 'Aunque sea un rato', su 'niña bonita' de Diciembre.



6. En cuanto al sexto tema,'Éxtasis', Leiva afirma que es una canción que compuso hace mucho tiempo. "Este tema tiene un tratamiento muy Street Band de Bruce Sprinsgteen, parece que es de las menos especiales pero creo que en directo cobra una dimensión mayor".

7. 'Penaltis' es un rock and roll 'stoniano' como podía ser 'Superhermanas', es la canción que no puede faltar en un disco de Leiva.

8. El octavo tema de 'Diciembre' es 'Las Cuentas'. "Este tema nace de una frase que me dijo un taxista en Argentina: 'Por qué no existen tumbas de dos'". En cuanto Leiva escuchó esta joya la guardó rápidamente en su archivo de momentos a registrar. "Somos pescadores de momentos cotidianos, cuando hay una cosa bonita siempre me la apunto",comentó el músico.

9. 'Telediario',es una canción que nació para el proyecto musical de Autopista junto a Kike Gonzalez. "Ese disco con Kike está en un cajón y no sabemos cuando lo retomaremos, pero la canción he decidido rescatarla".



10. El décimo tema de 'Diciembre' es 'Todo lo que tu quieras'. "Se trata de una canción que compuse para la película de Achero Mañas 'Todo lo que tu quiera', ahí empezó la idea de una canción que ahora he completado".



11. 'Hoy no me encuentro' es la canción que tiene un sonido más parecido a Aviones.

12. 'Bis a bis' es una historia real de amor entre rejas con un tinte dramático, la canción que encontraremos en el disco es la maqueta ya que el músico quedó tan satisfecho con el resultado que no la volvió a grabar. "Suena peor que el resto pero tiene la inmediatez y la magia", asegura Leiva.

13. El punto final es una ranchera en clave de blues llamada 'Sudando la tristeza'.