Laura Pausini se desmelena en Madrid con una espectacular puesta en escena

Laura Pausini volvió al Palacio de los Deportes quince años después de ofrecer aquí su primer concierto en España y su imagen y su sonido han dado un giro de 180 grados.Ahora, la cantante ofrece su versión más rockera con una puesta de escena espectacula aunque no quiere olvidar esas canciones más románticas que le llevaron a la cima.

"Adoro cantar en español y tener un público tan fuerte y cariñoso", asegura.

Pausini ofreció dos horas de música en un escenario italo-greco-futurista no menos colosal y acompañada por un nutrido cuerpo de baile. Aunque su último disco no ha funcionado tan bien en ventas como los anteriores, su ambición no tiene freno, un carácter que encandila a todas las generaciones. "Llega al corazón de todos", aseguran algunos de sus fans.