Es la reina del pop y de la controversia. Considerada la cuarta famosa más poderosa del mundo, según la revista Forbes, Lady Gaga es la portada de septiembre de la revista Vanity Fair.

Con un look sofisticado al que no nos tiene acostumbrado posa semidesnuda y luciendo tan solo un collar. Sin pelos en la lengua confiesa haber consumido drogas y asegura no practicar sexo porque le quita creatividad.