Lady Gaga, impulsa el orgullo gay y congrega a un millón de personas en Roma

La cantante estadounidense Lady Gaga fue la invitada de excepción en la Marcha del Orgullo Gay Europride 2011 de Roma, en una celebración que tiene como objetivo, según dijo, "defender el amor" para lograr un mundo mejor.



Lady Gaga hizo su esperada aparición en el escenario preparado para la ocasión en la explanada del Circo Máximo, en el centro de Roma, llevando una peluca verde fluorescente, gafas de sol redondas que cubrían gran parte de su rostro y un combinado de dos piezas con un body de color negro y una falda de vuelo, negra y blanca, diseñado por Versace.



Acompañada en el escenario tan solo por un piano de cola, como ella misma había pedido, Gaga se dirigió a los asistentes -más de un millón, según los organizadores- en un discurso en el que abogó por un mundo igual para todos.



Gaga señaló que cada día la comunidad gay lucha por "la libertad, la justicia, la comprensión y, sobre todo, por una completa igualdad", al tiempo que instó a "proclamar la defensa del amor" y lamentó que, para muchos gobiernos, los derechos de los homosexuales no sean una prioridad.



Tras su discurso, la cantante se sentó al piano e interpretó Born this way, el sencillo que da nombre a su último álbum y con el que hizo una declaración de principios pues su letra proclama: "No importa ser gay, heterosexual, bisexual, lesbiana (...). Estoy en el buen camino, 'baby'. Nací para sobrevivir".



Con la actuación de Lady Gaga se puso fin a la Marcha del Orgullo Gay celebrada este año en Roma y a la que acudieron cientos de miles de personas llegadas de toda Europa, llenando las calles de la capital italiana de color y de música Un Europride, considerada la manifestación más importante a nivel europeo dedicada al orgullo gay.