Tensión entre Eurovisión y RTVE por el conflicto de Gaza: "Paz y Justicia para Palestina"

RTVE emitió al inició de la retransmisión de Eurovisión un mensaje a favor de Palestina. "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina", escribieron al inicio. Antes de llegar a la final, la presencia de Israel en el Festival de Eurovisión ya había generado polémica al ser cuestionada su presencia por varios países participantes entre los que se encontraba España. Muchos se preguntan si la tensión entre Eurovisión y RTVE ha afectado a la posición de Melody en el festival, que ha quedado antepenúltima.

La presencia de Israel en Eurovisión ha vuelto a desatar la polémica. El pasado jueves, durante la semifinal de Eurovisión, los presentadores españoles aprovecharon la actuación de Israel para debatir sobre su participación en el concurso. También abrieron este debate otros países como Eslovenia, Islandia e Irlanda. En consecuencia, no sentó bien en Israel. KAN, la televisión pública israelí, presentó una queja formal.

La reacción de Eurovisión llegaba este sábado, antes de la final, cuando mandaron un toque de atención a RTVE. Le recordaron que están "prohibidas las declaraciones políticas de los comentaristas, que puedan comprometer la neutralidad del concurso". Sin embargo, RTVE mantuvo su postura y antes de la gala lanzó dicho mensaje en defensa de Palestina.

Lo apoyaron algunos ministros, como Óscar Puente. Sin embargo, desde la oposición, Ayuso ha sido la más crítica. La presidenta madrileña acusa al gobierno de secuestrar lo público, politizando la gala.

La polémica no quedó en la política española, sino que llegó alas calles de Basilea, con protestas pro-palestinas y cargas policiales por la presencia de Israel en Eurovisión.

España termina en el puesto 24

Melody fue valiente, poderosa, dinamita pura. Su canción deslumbró con un carisma arrollador, pero Eurovisión le dio la espalda. Su actuación no tuvo errores a pesar de los 37 puntos conseguidos, con el cero de 30 países.

Una vez finalizadas las actuaciones llegaba el turno de las votaciones. El país que más apoyos ha dado a nuestra representante ha sido Albania, con 10 puntos. Después Azerbaiyán, Malta y Francia con 5 puntos cada uno y Suecia con 2. Tras el jurado profesional, llegaba el televoto. En él, la española recibió 10 puntos: seis de ellos procedieron de Portugal, otro vino de Irlanda y los 3 restantes correspondieron a países que no participan en el festival.

Los espectadores españoles estuvieron a punto de resultar decisivos en la clasificación final. Por segundo año consecutivo repitieron favoritos. La máxima puntuación fue para Israel, seguida de Ucrania. Melody llegaba a la final de Basilea en la posición decimo cuarta en las apuestas y terminó antepenúltima solo por delante de Islandia y San Marino.

Melody: "Me quedo con el amor de todos los países"

La cantante declaró, tras finalizar el festival, que se queda con el amor que todos los países le han mostrado y ha proclamado que viva la música, "aunque a veces prevalezcan otras cosas". "Con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que todos los países han mostrado, detrás de cámara, a nosotros y a nuestro trabajo", ha comentado.

"Estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho. Me parece que hemos hecho un gran trabajo. Mi traje me encanta, vocalmente ha estado... estoy muy feliz. Los bailarines son unos máquinas todos. Estoy muy contenta", ha continuado. "Pero sí quiero dejar claro una cosa: esto es una cosa más y yo con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que todos los países han mostrado, detrás de cámara, a nosotros y a nuestro trabajo. Estaba todo el mundo con la boca abierta", ha proseguido.

Pero señores, que estoy muy feliz y muy satisfecha porque nosotros hemos ganado: el amor está por encima de todo. Y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas, pero que viva el arte", ha concluido.

RTVE pide a la UER abrir un debate sobre conflictos bélicos

Ahora, RTVE ha pedido a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizador de Eurovisión, abrir un debate para conocer si el sistema de televoto "es el más adecuado y si los conflictos bélicos lo condicionan". Este anuncio llega después de que la representante de Israel, Yuval Raphael, superviviente de los atentados de Hamás, consiguiera ganar el televoto tras obtener sólo 60 puntos del jurado.

