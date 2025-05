Daniel Corpas presenta en Jerez de la Frontera su primera novela 'La Mano Negra': "Lo he disfrutado aunque ha sido muy duro"

Daniel Corpas Hansenguionista y dramaturgo de origen danés ha presentando su primer proyecto literario en Jerez de la Frontera en Cádiz. Bajo el título 'La Mano Negra', Corpas reconstruye uno de los episodios más oscuros de la historia española: la ejecución en 1884 de siete jornaleros de Jerez, acusados de pertenecer a una supuesta organización anarquista conocida como La Mano Negra.

El autor, reconocido por series de éxito como El Ministerio del Tiempo o Malaka, aporta una visión cinematográfica y vibrante a este thriller histórico. Corpas ha dado a conocer su primera novela realizando un recorrido por distintas zonas de la ciudad jerezana donde transcurre la obra. Daniel avanza desde la Plaza del Arenal al Palacio Virrey Laserna pasando por la Plaza de Belén los escenarios en los que suceden esta novela basada en hechos reales.

"He acabado con la novela antes de que ella acabara conmigo"

El bautismo literario de Corpas ha sido "un bautismo de fuego" así lo reconoce abiertamente el autor que señala que el proceso de creación de la novela "ha sido muy duro aunque sí que he disfrutado" matiza. Se trata de una historia compleja que abarca un periodo extenso, con muchos personajes, ficticios y reales y sobre todo con temas "que había que tratar con rigor" agrega de ahí que "vamos a decirlo suavemente, he acabado con la novela antes de que ella acabara conmigo".

Para llegar a la pregunta ¿Quién estaba realmente detrás de La Mano Negra?, Daniel manifiesta que "he tenido que bucear muchísimo en esa época". Estamos ante un libro que explora un momento crucial de la historia española con una trama apasionante que combina investigación, política y tensión narrativa para la que Corpa ha tenido que documentarse en profundidad.

'La Mano Negra' bajo el nuevo sello de Planeta

Conspiración, anarquismo y represión en la España del siglo XIX son algunos de los ingredientes de la primera novela histórica de Daniel Corpas que nace de la mano de Istoría, el nuevo sello editorial del Grupo Planeta, dedicado exclusivamente a los amantes de este género que buscan aprender mientras se sumergen en tramas vibrantes y personajes inolvidables.

El guionista y escritor de 'La Mano Negra' destaca la suerte de que su propuesta narrativa haya recaído justo en el momento en el que está arrancando este nuevo sello editorial "me he sentido apoyado, respaldado al 99,9%" señala además de reconocer que "no se me ocurre un mejor debut como escritor".

La lucha de clases, estrategias de represión política y social, la educación, la conciencia y la justicia en el siglo XIX se entrelazan en este thriller histórico ambientado en el Jerez de 1882 y que el autor invita a descubrir "cada vez que alguien usa la expresión hay una mano negra viene precisamente de este episodio" concluye el autor. ¿Quién sembró el terror en el campo andaluz? y la gran pregunta ¿por qué?. El secreto a descubierto el 21 de mayo en 'La Mano Negra' de Daniel Corpas y de la mano de Planeta.

