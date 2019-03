Lady Foster: "Mi marido y yo somos muy cómplices, hace lo que yo le diga"

'How much does your building weigh, Mr. Foster?', bajo este título se presenta el documental sobre la trayectoria vital del arquitecto británico Norman Foster.

En su presentación en Madrid han participado, Elena Ochoa Foster, productora de la película, los dos directores, Norberto López Amado y Carlos Carcas, el productor ejecutivo Antonio Sanz el director de fotografía Valentín Álvarez y el compositor de la banda sonora, Joan Valent.

Un DVD que llega tras el éxito del film en salas comerciales en Europa y Estados Unidos, con mas de cinco meses en cartel en España lo que no tiene precedentes y numerosos premios en diversos certámenes internacionales de cine.

Repasa su amplia carrera

La película recoge los orígenes del arquitecto y cómo sus sueños e influencias inspiraron la creación de edificios como el aeropuerto de Pekín, el Reichstag, el edificio Hearst de Nueva York y construcciones como el puente más alto del planeta, el viaducto Millau, en Francia, entre otros.

Rodada en más de diez países durante dos años y medio la versión en DVD contiene un disco de extras con mas de 100 minutos de material inédito como las entrevistas íntegras con Norman Foster, así como otros proyectos del arquitecto: escuelas en Sierra Leona. La cinta se estrenó con gran éxito en el festival de Berlín en la sección Berlinale Special en 2010. Esta película se dirige no sólo a profesionales y amantes del diseño, sino a cualquiera que capaz de sentir la emoción de enfrentarse a una obra de arte.