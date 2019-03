Kylie Minogue lanza por sorpresa su nuevo single,'Timebomb'

Desde que comenzó este año, el día 25 de cada mes Kylie Minogue ha ido estrenando un nuevo sencillo. Forma parte del programa con el que la cantante está celebrando sus 25 años en el mundo de la música.

Hoy, por sorpresa, ha lanzado su nuevo single, 'Timebomb', cuyo vídeoclip ha sido dirigido por Christian Larson y que fue rodado hace un mes en el barrio del Soho, en Londres.

Dentro de este programa de celebraciones, se incluye la publicación del disco 'The Best of Kylie Minogue', el próximo 4 de junio. Es una colección de sus grandes éxitos elegidos por el público.