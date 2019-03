Kiss desembarca en España

Kiss lleva cuarenta años sobre los escenarios. Hicieron del rock duro un espectáculo en el buscaban provocar más que sus competidores. Los norteamericanos siguen en activo y mañana comienzan sus actuaciones en España. Madrid, Barcelona y Vitoria son sus paradas.

Con múltiples fechas en Europa, el tour 'Sonic Boom Over Europe: From The Beginning To The Boom' de Kiss está destinado a ser EL evento de rock de 2010, construido en torno al increíble éxito cosechado por 'Sonic Boom', el primer disco de estudio de Kiss en once años.

Para no defraudar mostrarán su clásico repertorio con sangre, fuego, pirotecnia y una lengua muy, muy larga.