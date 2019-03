Justin Bieber y Selena Gómez, los preferidos de los adolescentes

La mayoría de los aquí invitados no poseen edad para conducir, pero tienen muy claro su estilismo - Justin Bieber por ejemplo estrena pendientes-, también le cuesta pasar desapercibidos...Y todos ellos son precoces estrellas que mueven a millones de adolescentes y de euros...Y aunque jóvenes, en los premios Teen Choice, algunos de estos chicos son todo un clásico. Primer ejemplo de ello los miembros de La saga Harry Potter, premiada esta vez a título honorífico ahora que acaba...Gracias por estos diez años dijo Daniel Radcliffe por videoconferencia...También repiten los guaperas de Crepúsculo Taylor Lautner y Robert Pattinson. Uno como presentador y otro como premiado Mejor actor de Drama.... Savia nueva son la pareja de novios de moda: él Justin Bieber logró cuatro premios, entre ellos artista musical masculino y ella su amada Selena Gómez, a la que Bieber jaleó desde sus butaca, logró cinco galardones entre ellos de Estrella más caliente. No faltaron jóvenes veteranos como Cameron Díaz: Mejor actriz de comedia o Aston Kutcher, mejor actor cómico. El marido de Demi Moore al recoger su premio se arrancó con un tema de Katie Perry. El título del tema cómo no, "Sueño adolescente".