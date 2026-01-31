Jordi Évole entrevista a Iñaki Urdangarin este domingo en La Sexta

Jordi Évole entrevistará a Iñaki Urdangarin este domingo en 'Lo de Évole' para hablar de los años que pasó en la cárcel el que fuera Duque de Palma, además de comentar sobre sus memorias como miembro de la Casa Real. La entrevista podrá seguirse en La Sexta a partir de las 21:30.

En la charla con Évole se tratarán todo tipo de temas, desde los años de noviazgo en la clandestinidad al deseo de la Casa Real de que se separase de la infanta Cristina.

De un cuento de hadas... al 'caso Nóos'

La vida de Urdangarin sufrió un cambio drástico al pasar de ser aclamado por el deporte español y los ciudadanos catalanes tras su boda con la infanta, a ser abucheado por la gente tras la 'explosión' del 'caso Nóos'.

El propio Urdangarin dará detalles de las comidas familiares, las celebraciones o los comentarios sobre actualidad política que podía escuchar en los miembros de la Casa Real.

¿Quiénes le visitaron en la cárcel... y quiénes no?

El exmarido de la infanta Cristina también defenderá que nunca tuvo la intención de delinquir y confiesa lo dura que fue la estancia en la cárcel, un periodo que le cambió para siempre. Además, dará nombres de aquellos miembros de la Familia Real que le visitaron, y también los que no.

¿Cómo ha vivido pasar de ser el favorito de España al apestado? ¿Sigue en contacto con el actual rey Felipe VI? ¿Y con el rey Emérito? ¿Le forzó la Casa Real a tomar alguna de las decisiones que tomó? ¿Cambió su personalidad cuando entró a formar parte de la Familia Real? ¿Cómo ha rehecho su vida tras su paso por la cárcel? ¿Se arrepiente de algo de lo que hizo al frente del Instituto Nóos? ¿Cómo ha rehecho su vida tras la cárcel?

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.