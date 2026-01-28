Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026

La actriz estadounidense Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional en la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona.

La Academia de Cine de España ha destacado su "extraordinaria filmografía, con interpretaciones inolvidables tanto en obras maestras como en películas que forman parte de la cultura popular", así como su "valiente compromiso político y social". Para la institución, Sarandon ha sido durante décadas "uno de los rostros más admirados del cine de Hollywood por los amantes del cine de todo el mundo".

La carrera de la reconocida actriz

Nacida en Nueva York en 1946, Susan Sarandon es una figura "crucial" del Hollywood contemporáneo, según ha subrayado la Academia en un comunicado, al representar "la combinación perfecta de talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político".

Protagonista de títulos emblemáticos como 'Thelma y Louise', 'El cliente', 'Las brujas de Eastwick', 'The Rocky Horror Picture Show', 'Atlantic City', 'El ansia' o 'Pena de muerte', Sarandon se suma así a una lista de galardonados en la que figuran Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

El Goya Internacional reconoce a personalidades cuya trayectoria ha contribuido al cine como un arte capaz de unir culturas y públicos de todo el mundo. En este sentido, la Junta Directiva de la Academia ha subrayado que Sarandon es "una de las actrices más destacadas de Hollywood", con una carrera que combina "obras maestras incuestionables, películas icónicas de la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo", además de valorar especialmente su firme compromiso social y político.

Desde sus inicios en los años 70, la actriz ha apostado por personajes de fuerte carácter y ha mantenido siempre el propósito de no repetirse. A lo largo de su carrera ha compartido pantalla con intérpretes como Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon, Richard Gere, Burt Lancaster, Kevin Costner, Ed Harris, Tommy Lee Jones, Tim Robbins, David Bowie, Sean Penn, Cher, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts o Geena Davis.

Sarandon ha sido nominada en nueve ocasiones a los Globos de Oro y cinco veces al Óscar, por Atlantic City, Thelma y Louise, El aceite de la vida, El cliente y Pena de muerte, cinta en la que encarnó a una monja que acompaña espiritualmente a un condenado a muerte.

Entre sus trabajos más destacados figuran también 'Los búfalos de Durham', 'Quédate a mi lado', 'Mujercitas' y la serie 'Feud', en la que dio vida a Bette Davis.

