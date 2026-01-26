Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El antiguo lavadero de un pueblo de Burgos es ahora la primera Biblioteca Verde de Castilla y León

Los vecinos de Guzmán, una pequeña localidad de Burgos, disfrutan de la pasión por la lectura en un espacio sostenible en plena naturaleza. Ya tienen más de un centenar de libros.

Lavadero en un pueblo de Burgos convertido en biblioteca

Ya no se escucha el ruido del agua correr y de las mujeres lavando la ropa en la antigua fuente de San Quinces. El silencio ha durado demasiado. Pero ahora, la vida vuelve a surgir en el antiguo lavadero que resguardaba del frío y la lluvia a los vecinos de la localidad burgalesa de Guzmán. La inquietud de sus pobladores por devolver la vida a ese entorno natural ha permitido reconvertir esas instalaciones en la primera Biblioteca Verde de Castilla y León.

“Yo siempre la conocí como una caseta hundida de la que sólo quedaban dos paredes en pie”, recuerda Abel Páramo, uno de los impulsores de esta iniciativa. Hace unos años comenzaron a darle forma a la idea de transformarla en un espacio para los libros y hoy ya es una realidad. “No tiene ni puertas ni ventanas. Tampoco horario. La Biblioteca se gestiona sola”, presume su alcalde Luis Miguel Rodríguez.

Cultura y sostenibilidad

Cuenta con más de un centenar de libros que decoran las estanterías de madera que visten las paredes de piedra. “Nos basamos en la confianza de que la gente lo va a cuidar. Y, de momento, lo están haciendo. Todo es más fácil de lo que parece”, señala.

La Biblioteca Verde es un espacio sostenible porque todo se ha hecho con materiales reciclados. Los armarios son puertas de balcones y ventanas viejas. Además cuenta con un banco de semillas, “que la gente del pueblo puede llevar o coger”, explica Abel.

Porque esa es precisamente la filosofía del lugar. “Queremos que todo el que quiera pueda ir, coger un libro, llevárselo, leerlo y devolverlo. Pero también añadir a la colección nuevos ejemplares para que tengan una segunda vida”, insiste. El entorno no puede ser más idílico. “Poder venir a leer aquí en plena naturaleza, donde no hay ningún ruido, es algo maravilloso”, asegura orgulloso este vecino al que le gustaría que otras localidades pusieran en marcha iniciativas similares.

“Molinos viejos, antiguos corrales de ovejas"… muchos de esos espacios pueden tener otra oportunidad. De momento, la Biblioteca Verde de Guzmán no sólo ha fascinado a los vecinos y amantes de la lectura. También ha logrado ser reconocida con el Premio Fuentes Claras 2025, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.

