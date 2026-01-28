Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pérez Reverte aplaza las jornadas sobre la Guerra Civil en Sevilla y denuncia una "campaña intolerable de presiones"

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra solicitan posponer las jornadas ante amenazas de protestas y la retirada de varios ponentes.

La Fundación Cajasol ha decidido aplazar al próximo otoño la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, que estaba prevista entre el 2 y el 5 de febrero bajo el título "1936: ¿La guerra que todos perdimos?". La decisión se adopta a petición de los organizadores, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, con el objetivo de disponer de tiempo para "rearmar" el programa tras una cadena de renuncias y presiones denunciadas públicamente.

Según ha explicado la Fundación en un comunicado, el aplazamiento responde a que varias bajas "alteran de manera sustancial el contenido de las jornadas, así como el equilibrio de voces y enfoques" que caracteriza al ciclo, un equilibrio que considera imprescindible para garantizar un debate cultural plural.

Renuncias que rompen el equilibrio del programa

Entre los ponentes que han renunciado a participar se encuentran el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez; y el escritor David Uclés, entre otros. Estas retiradas, producidas a escasos días de la inauguración, han generado "problemas organizativos" que la entidad considera un motivo "razonable" para reprogramar el ciclo.

La Fundación Cajasol subraya que el aplazamiento permitirá contar con un margen "prudencial" para reconstruir un programa que, en su planteamiento original, incluía a escritores, historiadores, militares especializados y representantes políticos de distintas sensibilidades, con el objetivo de conformar un conjunto "equilibrado, ecuánime y de altura intelectual".

Denuncia de presiones y amenazas

En un comunicado firmado por Pérez-Reverte y Vigorra, los organizadores explican que la decisión se adopta tras la "intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta" en el lugar donde iban a celebrarse las jornadas. Ante este escenario, señalan que aconsejaron a la Fundación aplazar el ciclo para evitar "previsibles incidentes".

En el mismo texto, los organizadores acusan a Podemos y a "sus medios afines" de ejercer "coacciones públicas y privadas", con llamadas telefónicas a distintos intervinientes para disuadirles de asistir. También afirman que David Uclés anunció su renuncia en redes sociales "en un tono lastimero e infantil", lo que, según sostienen, dio paso a una campaña de presiones personales.

Asimismo, mencionan al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, por haberse "sumado" a dichas presiones, según recoge el comunicado.

Defensa del debate plural

La Fundación Cajasol ha reiterado su compromiso con una "reflexión cultural abierta, plural y respetuosa" y ha subrayado que la falta de garantías para mantener estos valores ha pesado en la decisión de aplazar el ciclo. El objetivo, insiste, es preservar Letras en Sevilla como un espacio de debate sosegado y convivencia democrática.

En esta línea, el historiador Gutmaro López Bravo, uno de los participantes previstos, ha defendido que su labor profesional es "debatir con todo el mundo" y ha advertido de que no acudir a estos foros implica "dejar espacio a su relato". A su juicio, renunciar al debate contribuye a que "se sigan haciendo trincheras" y se escuchen solo voces afines.

