Muere Alma María Vaesken, cantante de 'Los 3 sudamericanos', a los 89 años

La intérprete paraguaya ha fallecido en Cuenca y entre sus grandes éxitos figuran temas como 'Pulpa de tamarindo', 'Cartagena' o 'Cuando salí de Cuba'.

Alma María Vaesken, cantante paraguaya de 'Los 3 sudamericanos' ha fallecido este sábado a los 89 años en Tarancón, Cuenca, tal y como ha confirmado su familia en un comunicado oficial.

Fue en el año 1959 cuando María Vaesken fundó el grupo junto a Johnny Torales y Casto Darío Martínez, el cual se instaló en España en los años setenta para iniciar así una larga y exitosa carrera musical en la que grabaron decenas de canciones, algunas tan icónicas como 'Pulpa de tamarindo', 'Cartagena' o 'Cuando salí de Cuba'.

"Historia de la música..."

"Esta mañana he conocido por un mensaje de su nieto Juanjo que Alma María había fallecido. Sin duda un día muy triste para nuestra ciudad que tenía entre sus vecinas a una mujer que fue y sigue siendo historia de la música siendo integrante del grupo Los Tres Sudamericanos. Tuvimos ocasión de reconocerle esa trayectoria y homenajearla y hoy en nombre de todo el municipio traslado a su familia y amigos todo nuestro cariño y afecto. Gracias Alma por compartir con nosotros estos años, DEP", lamentó el alcalde de Tarancón, la ciudad conquense en la que vivía Alma María junto a su marido Johnny Morales, otro de los integrantes, desde hace cinco años.

Los restos mortales de la intérprete serán velados en el tanatorio Castell de Tarancón, y el este domingo 1 de febrero se celebrarán las exequias a partir de las 9:30 horas en la parroquia de San Víctor y Santa Corona.

