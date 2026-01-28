El pueblo más complejo de España está en Galicia y este es el motivo

Os Peares, a 18 kilómetros de la ciudad de Ourense, es el punto exacto en el que todo parece confluir. Esta pequeña localidad cuenta con unos 300 vecinos que viven en un laberinto administrativo repartido entre dos provincias, cuatro ayuntamientos y múltiples divisiones judiciales y eclesiásticas. Hasta los ríos confluyen en este punto exacto cargado de encanto y caos.

En Os Peares es donde el río Miño, el más grande y conocido de Galicia, recibe las aguas de su mayor afluente y posiblemente el segundo más destacado de la comunidad: el río Sil. Una unión de fuerza y recursos que dan todavía más empaque a la singularidad de este lugar.

Es un punto excepcional dentro del mapa administrativo nacional; posiblemente no haya un pueblo a lo largo de la geografía española en el que confluyan tantos elementos. Su singularidad es vivida por muchos de sus alrededor de 300 vecinos como un caos organizativo donde cada trámite se puede convertir en una trepidante aventura.

Un rompecabezas administrativo

Os Peares pertenece a la vez a dos provincias, Lugo y Ourense, y se reparte entre los ayuntamientos de Carballedo y Pantón, en Lugo, y Nogueira de Ramuín y A Peroxa, en Ourense. A esto hay que sumarle varias divisiones administrativas más. Sí, seguimos sumando. Tres partidos judiciales, tres comarcas y dos diócesis, todo ello dentro de una única parroquia, la de Nosa Señora do Pilar.

Dicho así, la cosa ya se antoja complicada. Este rompecabezas administrativo ha convertido la vida cotidiana de quienes apuestan por vivir en este lugar de encanto en una carrera en la que los trámites y las gestiones obligan muchas veces a demasiados desplazamientos por distintos lugares. No es raro que los habitantes de Os Peares hayan sido protagonistas en distintas noticias relatando su día a día.

Puente de hierro de la escuela eiffeliana

Tras años de reivindicaciones, en mayo de 1999 se dio un primer paso para poner un poco de orden en esta situación. 14 años después de iniciar una campaña para constituirse como municipio propio, se aprobó una solución intermedia: la creación del Consorcio Local de Os Peares, fruto de un acuerdo entre la Xunta de Galicia, las diputaciones de Lugo y Ourense y los cuatro ayuntamientos implicados. Una opción que surgió como un intento de coordinación entre administraciones para facilitar las cosas y que, sin resolver del todo el problema, buscó al menos aliviar el caos. Y es que vivir en el pueblo más complejo de España tiene sus cosas. Desde pedir un permiso de obra hasta organizar una boda puede tener su miga en Os Peares.

A cambio, eso sí, el lugar ofrece uno de los entornos más vivos, puros y tradicionales de Galicia. Cuenta con un representativo puente de hierro de la escuela eiffeliana por donde cruza el tren, y también con un embalse que lleva el nombre del pueblo, Os Peares, y que fue motor económico de la villa durante el siglo XX.

La palabra peares significa pasos (poldras), en referencia a esas pequeñas piedras apostadas en los ríos para poder rebasarlos. No podía ser otro, dada la importancia de esos ríos emblemáticos en este lugar.

