La versión de 'La Perla' de Rosalía convertida en himno contra el bullying que niños de Primaria han convertido en viral

Niños de 5º de Primaria de un colegio de Arcos de la Frontera (Cádiz) han convertido en viral el tema de 'La Perla' después de cambiarle la letra para hacer un himno contra el bullying.

Laura Simón
Publicado:

Rosalía es fuente de inspiración en todas las generaciones. Una clase de 5º de Primaria ha usado su famoso tema de 'La Perla' para crear un himno contra el bullying. Los pequeños de este colegio de Arcos de la Frontera (Cádiz) han cambiado la letra de la canción para convertirla en un manifiesto contra el acoso escolar.

El vídeo de los niños cantando en el aula ya se ha convertido en viral y acumula millones de reproducciones en las redes sociales.

Rosalía actúa por sorpresa al Palau y hace vibrar al público con 'La Perla'

Precisamente Rosalía ha sido una de las artistas que ha participado en el concierto solidario por Palestina. El Palau Sant Jordi se llenó por completo para albergar a artistas como Amaia, Bad Gyal, Oques Grasses, Lluís Llach o Fermín Muguruza, entre otros.

El concierto pone punto y final a una campaña internacional coordinada por ‘Act X Palestine’ para recaudar fondos. Era al final del concierto cuando llegaba la sorpresa. El Palau Sant Jordi de Barcelona vibraba con la inesperada irrupción de Rosalía en el escenario y la interpretación de uno de sus grandes temas del momento: Perla.

Su presencia es un mensaje claro posicionándose en torno a este conflicto internacional después de que algunos seguidores criticaran su tibieza. La artista ya se ha posicionado políticamente en otras ocasiones como cuando no dudó en insultar a Vox a través de su cuenta de Twitter. Su actuación cierra una campaña que denuncia la situación de Palestina y recoger fondos para su población.

