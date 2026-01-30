Muere la actriz Catherine O'Hara, la madre de Macaulay Culkin en 'Solo en casa'

La actriz, escritora y guionista canadiense, Catherine O'Hara, ha muerto a los 71 años, tal y como ha avanzado Variety. Tal y como ha detallado el representante de la estrella canadiense al medio especializado Variety, la actriz murió tras una breve enfermedad, no especificada, en su casa de Los Ángeles., en California.

"Mamá. Te quiero": así se ha despedido Macaulay Culkin de Catherine O'Hara

El actor estadounidense Macaulay Culkin se ha despedido con un emotivo mensaje de la que fuera su "madre" en la famosa película 'Solo en casa'.

Tal y como ha detallado en un post de Instagram, pensó que Catherine y él "tenían más que decir". Asimismo, ha asegurado que quería "sentarse en una silla a su lado". En dicha publicación aseguraba que la quería.

Una vida dedicada a la comedia

Nacida en 1954 en Toronto, Canadá, O'Hara comenzó su carrera en la comedia improvisada y en el histórico programa Second City Televisión. Precisamente, fue en ese programa donde destacó por su versatilidad y talento. En esa etapa obtuvo uno de sus primeros reconocimientos importantes ya que ganó un Emmy por guionista en 1982. A partir de ese momento, tejió una importante carrera de más de cinco décadas que abarcó cine, televisión y teatro.

Sin duda, su interpretación como madre de Macaulay Culkin en 'Solo en casa' la catapultó al estrellato mundial. No obstante, antes de 'Solo en casa', O'Hara ya había alcanzado la fama internacional en 1988 por su papel como Delia Deetz, la madre de Winona Ryder en 'Bitelchús'. Posteriormente, en 2024, la intérprete nacida en Toronto participó en la secuela de la saga de Tim Burton.

Entre 2015 y 2020, protagonizó la serie canadiense 'Schitt's Creek', una comedia que narraba la historia de los Rose. Concretamente, los Rose eran una familia rica que pierde su fortuna después de que su gerente de negocios los defraudase. Una vez arruinados, se ven obligados a reconstruir sus vidas con su único activo restante.

Posteriormente, la actriz volvió a trabajar con Tim Burton prestando su voz para la película 'Pesadilla antes de Navidad' y colaboró en múltiples ocasiones con Christopher Guest, con quien trabajó en falsos documentales como 'Very important perros' o 'Nominados', entre otros.

En los últimos años, O'Hara había participado en algunas de las series más conocidas del momento como 'The Last of Us' o en 'The Studio', de Apple TV+, donde interpretó a Patty Leigth, una exjefa de estudio de cine que ayuda a Matt Remick.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.