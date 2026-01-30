Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Cine

Muere la actriz Catherine O'Hara, la madre de Macaulay Culkin en 'Solo en casa'

Su último trabajo ha sido en la serie 'The Studio.

Imagen de la actriz Catherine O'Hara

Imagen de la actriz Catherine O'Hara GTRES

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La actriz, escritora y guionista canadiense, Catherine O'Hara, ha muerto a los 71 años, tal y como ha avanzado Variety. Tal y como ha detallado el representante de la estrella canadiense al medio especializado Variety, la actriz murió tras una breve enfermedad, no especificada, en su casa de Los Ángeles., en California.

"Mamá. Te quiero": así se ha despedido Macaulay Culkin de Catherine O'Hara

El actor estadounidense Macaulay Culkin se ha despedido con un emotivo mensaje de la que fuera su "madre" en la famosa película 'Solo en casa'.

Tal y como ha detallado en un post de Instagram, pensó que Catherine y él "tenían más que decir". Asimismo, ha asegurado que quería "sentarse en una silla a su lado". En dicha publicación aseguraba que la quería.

Una vida dedicada a la comedia

Nacida en 1954 en Toronto, Canadá, O'Hara comenzó su carrera en la comedia improvisada y en el histórico programa Second City Televisión. Precisamente, fue en ese programa donde destacó por su versatilidad y talento. En esa etapa obtuvo uno de sus primeros reconocimientos importantes ya que ganó un Emmy por guionista en 1982. A partir de ese momento, tejió una importante carrera de más de cinco décadas que abarcó cine, televisión y teatro.

Sin duda, su interpretación como madre de Macaulay Culkin en 'Solo en casa' la catapultó al estrellato mundial. No obstante, antes de 'Solo en casa', O'Hara ya había alcanzado la fama internacional en 1988 por su papel como Delia Deetz, la madre de Winona Ryder en 'Bitelchús'. Posteriormente, en 2024, la intérprete nacida en Toronto participó en la secuela de la saga de Tim Burton.

Entre 2015 y 2020, protagonizó la serie canadiense 'Schitt's Creek', una comedia que narraba la historia de los Rose. Concretamente, los Rose eran una familia rica que pierde su fortuna después de que su gerente de negocios los defraudase. Una vez arruinados, se ven obligados a reconstruir sus vidas con su único activo restante.

Posteriormente, la actriz volvió a trabajar con Tim Burton prestando su voz para la película 'Pesadilla antes de Navidad' y colaboró en múltiples ocasiones con Christopher Guest, con quien trabajó en falsos documentales como 'Very important perros' o 'Nominados', entre otros.

En los últimos años, O'Hara había participado en algunas de las series más conocidas del momento como 'The Last of Us' o en 'The Studio', de Apple TV+, donde interpretó a Patty Leigth, una exjefa de estudio de cine que ayuda a Matt Remick.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

'La ópera de los tres centavos' aterriza en Gran Canaria con Coque Malla y arranca una potente gira nacional

'La ópera de los tres centavos' aterriza en Gran Canaria

Publicidad

Cultura

Imagen de la actriz Catherine O'Hara

Muere la actriz Catherine O'Hara, la madre de Macaulay Culkin en 'Solo en casa'

Se viraliza un tema de Rosalía.

La versión de 'La Perla' de Rosalía convertida en himno contra el bullying que niños de Primaria han convertido en viral

'La ópera de los tres centavos' aterriza en Gran Canaria

'La ópera de los tres centavos' aterriza en Gran Canaria con Coque Malla y arranca una potente gira nacional

el X ciclo 'Letras en Sevilla'
Ciclo Letras

Pérez Reverte aplaza las jornadas sobre la Guerra Civil en Sevilla y denuncia una "campaña intolerable de presiones"

Os Peares, en Ourense
Galicia

El pueblo más complejo de España está en Galicia y este es el motivo

La actriz Susan Sarandon
Goya

Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026

La Academia destaca "su filmografía extraordinaria, y su valiente compromiso político y social". Sarandon recogerá el galardón el 28 de febrero en Barcelona.

Lavadero en un pueblo de Burgos convertido en biblioteca
Sostenibilidad

El antiguo lavadero de un pueblo de Burgos es ahora la primera Biblioteca Verde de Castilla y León

Los vecinos de Guzmán, una pequeña localidad de Burgos, disfrutan de la pasión por la lectura en un espacio sostenible en plena naturaleza. Ya tienen más de un centenar de libros.

Padre no hay más que uno - La serie vertical

Atresplayer estrena 'Padre no hay más que uno, la serie', la comedia perfecta para toda la familia

Manel Fuentes

Atrapa un millón vuelve este sábado tras liderar la noche de los sábados en la pasada temporada

La periodista Agnès Marquès

La periodista Agnès Marquès gana el premio Ramon Llull

Publicidad