Joe Cocker regresa con nuevo disco "Hard Knocks"

Él mismo lo ha confesado: le hubiera gustado ser negro, en cambio ha sido uno de los blancos que mejor canta como un negro. Su voz forjada entre nicotina y alcohol le ayudó pero también su forma de entender el blues y el soul. Nunca me ha resultado "pan comido" grabar un disco', asegura que no es algo sencillo. 'Siempre lo he considerado un desafío', concluye.

Fontanero en su juventud se convirtió en piltrafa artística por la heroína en los años 70. Sacudiéndose las cenizas, en 1983 logró un Oscar por esta canción.Tres años después Kim Basinger pondría una de las coreografía más sensuales del cine a otra de sus interpretaciones.

'Me he preocupado de realizar canciones que tuvieran un significado a lo largo de mi carrera', afirma.'Hard Knocks' es el título de su nuevo disco. Nueve canciones y una versión que grabó a la vieja usanza: con la banda tocando en directo, como a este inglés de 66 años le gusta, todo un clásico.