Joaquin Phoenix impacta en Venecia con 'I'm still here'

Afeitado, con el pelo limpio y traje negro impoluto. A su llegada a Venecia, parece que Joaquin Phoenix ha vuelto a la normalidad, pero nada de eso. El actor, si todavía lo es, excepto firmar algún que otro autógrafo poco más ha hecho para promocionar su 'I'm still here'.

La cara la ha tenido que dar más solo que la una ante la prensa y en la premiere Casey Affleck, director del documental, cuñado de Phoenix.

De lo que no hay duda es que 'I'm still here' ha impactado en Venecia. Si todo es mentira, la transformación de Phoenix para ser un rapero lamentable y un sintecho de lujo merece todos los premios.

Si es verdad, sus excesos, regados con cocaina, prostitutas, peleas y un cuadro claro de demencia conforman un estremecedor retrato de degradación humana.

Al menos, el misterio andante ha dado señales de que todavía es mortal y así se le ha visto escapar en Venecia para ir cenar.