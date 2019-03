Jennifer López, Don Omar y Rihanna: los cantantes más escuchados de 2011

Jennifer López y Pitbull no se han bajado de las listas de éxitos en todo el año, gracias a su versión de 'La Lambada': 'On the floor'. Además de ser el videoclip más visto del año ahora lideran lo más escuchado.

Medalla de plata para Don Omar que cantaba con 'la mano arriba y cintura sola', la que fue la canción del verano: 'Danza Kuduro'.

Rihanna acapara el 'top 10': tercera posición con 'S&M', cuarta con 'Only girl', y, en el número ocho de la lista, su dueto con el rapero Eminem. Canción sin caducidad, ya que en el 2010 ocupaba el primer puesto.

Ni los hombres, ni los artistas españoles han tenido tanto tirón. Como excepción: Enrique Iglesias con 'Tonight' y también la sorpresa del año: el malagueño Pablo Alborán.

Lady Gaga no renueva su reinado. El año pasado tuvo tres canciones en la lista, pero este sólo una: 'Born this way' en el puesto siete. Y, aunque Adele domina en todos los países, en España hemos relegado su 'Rolling in the Deep' al número 11.

Top 10 Spotify España 2011

Jennifer Lopez – On The Floor

Don Omar and Lucenzo – Danza Kudro

Rihanna – S&M

Rihanna – Only Girl (In the world)

The Black Eyed Peas – The Time (Dirty bit)

Enrique Iglesias – Tonight (I’m fuckin’ you)

Lady Gaga – Born This Way

Eminem and Rihanna – Love the way you lie

Grenade – Bruno Mars

Pablo Alboran – Solamente Tú