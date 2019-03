Hugh Grant, un seductor de medio siglo

Un joven refinado, con determinación buenas maneras y una mirada inocente pero sobre todo seductora. Eso es lo que vió hace ya 23 años el director español Gonzalo Suárez cuando eligió a un entonces desconocido actor llamado Hugh Grant para dar vida al mismísimo Lord Byron en Remando al viento.

Hasta entonces este flemático inglés era todavía más bien un licenciado en literatura por Oxford con afición al teatro que intentaba dar el salto al cine. Un salto que fue definitivo en 1994 con Cuatro Bodas y un funeral.

Su imagen de soltero impenitente y socarrón y su ya bien entrenado parpadeo de ojos le dieron incluso una nominación a los Bafta y a los Globos de Oro. Aunque el perfecto romántico de esos años demostró tener también un lado oscuro.

En 1995 fue detenido cuando una prostituta practicaba con él sexo oral en un coche aparcado en Sunset Boulevard. Su novia, Liz Hurley le abandonó temporalment, él sigue soltero, y Grant estuvo casi tres años sin trabajar.

Aunque la fortuna le sonrió de nuevo con Notting Hill donde enamoró Julia Roberts con esa cara de chico encantador a la que luego añadió matices perverosos en El diario de Bridget Jones. Su último gran éxito, Love Actually, después Grant no ha hecho más que repetirse en comedias para hacer caja. Su pacto con el diablo parece sólo físico y no artístico.