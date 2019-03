Guillaume Musso, un libro superventas por año

Es la nueva propuesta del francés Guillaume Musso, que el año pasado ocupó el segundo puesto en su país en cuanto a novelas vendidas.

Este sexto libro de Musso "es al tiempo una historia policiaca, unsuspense, una historia de amor, y con algo sobrenatural. Esa mezcla degeneros es su característica", asegura el autor.



Asus 35 años, Musso ha vendido siete millones de ejemplares de lasnovelas que ha escrito entre 2004 y 2009. Una por año.

Este hijo debibliotecaria dice que su manera de escribir procede de la mezcla entreel gusto por los clásicos que le inculcó su madre, y la cultura de laimagen que él adquirió a través de la televisión, el cine o losvideojuegos.



De hecho, su primera novela, 'Y Después', ha sidollevada al cine, con John Malkovich de protagonista. Un libro basado enla experiencia personal de un accidente de tráfico y en el viaje alumbral de la muerte.



A veces los críticos han acusado a Musso de utilizarun estilo simplón, sin elegancia narrativa ni descriptiva, y de serexcesivamente popular en su literatura, con el único objetivo de venderlibros.

Pero eso no le afecta. "La literatura popular, la de StepehnKing, Dumas, Dickens me incitó a leer de joven afirma y por eso ladefiendo y me gusta".



'Qué sería yo sin ti', la historia de unjoven policia que persigue a un reputado ladron de obras de arte queresulta ser el padre de su amada, lleva el mismo camino que las novelasanteriores de Musso, ser superventas y traducida a más de 30 idiomas.