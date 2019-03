Un granjero interrumpe a Rihanna mientras grababa un videoclip por vestir inapropiada

Rihanna vuelve a verse envuelta en una polémica. Esta vez ha sido en Irlanda del Norte. Allí comenzó el rodaje de su último videoclip con un biquini de pañuelos estilo country y unos vaqueros rotos.

El agricultor que cedió su granja para la grabación y que no conocía quien era la cantante, al verla de esa guisa, se bajó del tractor y de buenas maneras le dijo que aquello no podía ser, que el estilismo y la actitud de Rihanna no eran los apropiados.

Bueno lo dijo con otras palabras... El caso es que el equipo de rodaje tuvo que recoger y marcharse. Ahora buscan un nuevo escenario donde no se exija tanto recato.