Foster llega a San Sebastián con ‘¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster?’

"Todo me inspira. A veces me pregunto si veo cosas que otros no ven". Es la afirmación de un talento privilegiado y la hace el arquitecto Norman Foster en ‘¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster?’, un documental con el sello de biografía profesional autorizada. Esta película, "How much does your building weigh, Mr. Foster?" en la versión original inglesa, que firman los directores Norberto López Amado y Carlos Carcas, se ha presentado hoy en el 58 Festival de Cine de San Sebastián, rescatada de la Berlinale para su sección Zabaltegi-Perlas.

La pasión de Foster por los aviones la utilizan los autores del filme como conexión para sobrevolar algunas de las construcciones del arquitecto británico repartidas por el mundo, de las que se muestran planos inusuales e inalcanzables para un turista de a pie. Las imágenes del viaducto de Millau (Francia), de las torres Petronas (Kuala Lumpur-Malasia), del City Hall (Londres), de la cúpula del Reichstag (Berlín) y de los aeropuertos de Stansted, Hong Kong y Pekín, entre casi una treintena de obras, se intercalan con los testimonios de arquitectos, artistas y compañeros, todos próximos a Foster.

La cámara viaja también a la casa de la infancia del arquitecto en Manchester, donde nació en 1935, hijo único de un matrimonio humilde que le inculcó la ética del "trabajo, trabajo, trabajo". Las referencias a la vida privada se quedan en unas pocas pinceladas en favor de la trayectoria del profesional británico, al que el escritor y crítico de arquitectura Paul Goldberger recuerda como "el Mozart del modernismo".

El ingeniero Tony Hunt dice de él que es "la persona más motivada" que ha visto en su vida y, así, todo una sucesión de elogios en este interesante documental, que ha producido Art Commissioners, tras la que está la esposa de Foster, Elena Ochoa, junto a la española Aiete Ariane Films, de Imanol Uribe y Andrés Santana.

La película, de 74 minutos, está escrita y narrada por Deyan Sudjic, director del Design Museum de Londres, y, entre las intervenciones que han recogido sus autores, figuran las de Bono, el cantante de U2, los escultores Richard Serra y Anthony Caro, el pintor y escultor Richard Long, y los arquitectos Richard Rogers, Carl Abbott y Ben Cowd.

Entre todos, confeccionan el retrato de Foster como un profesional concienzudo y perfeccionista, preocupado por el medioambiente, cuyos edificios no parecen mostrar el trabajo y esfuerzo de su gestación.

Dicen que encarna al arquitecto que con sus obras busca mejorar las cosas y la vida de las personas, como con su proyecto de la ciudad Masdar en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, ideada para que sea un espacio de energía limpia y sin emisiones de carbono, "un milagro si se consigue" y "un fracaso heroico", en caso contrario, comenta uno de sus amigos.

Un gran reto, en cualquier caso, para un hombre que superó un cáncer y un infarto, y que se muestra satisfecho por haber imbuido de su filosofía a esos 1.400 trabajadores empleados en su firma y repartidos en oficinas por todo el mundo, algo que seguirá ahí después de su muerte.

"Ese ha sido el desafío más difícil", afirma, orgulloso también de que la media de edad de Foster and Partners sea de 32 años, la misma que en 1967, cuando creó su primer estudio.