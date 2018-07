Fallece a los 58 años Gary Moore

El guitarrista norirlandés Gary Moore ha fallecido este domingo a los 58 años en un hotel de Estepona (Málaga), según ha confirmado a la BBC el manager de Thin Lizzy, Adam Parsons.

Miembro temporal de una de las grandes bandas de rock de la historia, Thin Lizzy, Moore tuvo una gran carrera como guitarrista de blues y de rock, especialmente en solitario con más de treinta discos.

Autor de éxitos como 'Still Got the Blues', 'Over the Hills and Faraway', 'Out in the Fields', 'Empty Rooms' o 'Wild Frontier', Moore no tenía problemas de salud conocidos y por ahora se desconocen más detalles sobre su fallecimiento.

Famoso como guitarrista de rock primero y de blues después, colaboró con artistas de la talla de B.B. King, Albert Collins y Ozzy Osbourne. Su última visita a Madrid tuvo lugar en mayo de 2009 para actuar Palacio de los Deportes.