Europa FM te invita a acabar el año a ritmo de Pitbull

Qué mejor forma de dar la bienvenida al año 2012 que acompañado de buena música. Eso es lo que ha pensado Europa FM por eso ha preparado dos super conciertos para el inicio del año 2012. El jueves 26 de enero en el Palau Olímpic de Badalona (Barcelona) y el viernes 27 de enero en el Palacio Vistalegre (Madrid).



El primer artista confirmado es el cantante latino con más repercusión internacional del momento, Pitbull, que ha colaborado con artistas de la talla de Jennifer López, Enrique Iglesias, Shakira o Marc Anthony. Pitbull te hará bailar con sus éxitazos como 'Give me everything', 'I know you want me' o 'Rain over me'. Pero eso no es todo, el cartel lo forman un total de tres artistas que Europa FM irá desvelando durante los próximos días.