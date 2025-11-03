Estos son todos los santos de noviembre 2025, día a día

En el mes de noviembre se conmemora a muchos santos importantes a lo largo de la historia, cuyas vidas y legado siguen atrayendo a millones de personas alrededor del mundo. Además, también se celebra el Día de Todos los Santos, una fecha que une tradición cristiana con costumbres familiares y populares.

Si quieres saber más sobre la onomástica de noviembre, te contamos qué santo se conmemora cada día del mes.

1 de noviembre: Día de Todos los Santos

El día 1 de noviembre se celebra una de las festividades más importantes del calendario cristiano: el Día de Todos los Santos. En esta jornada se honra a todos los santos y difuntos que han alcanzado la vida eterna en el cielo.

El 1 de noviembre es un día de recuerdo, en el que muchas personas visitan los cementerios para llevar flores a sus seres queridos y mantener viva su memoria. Más allá de lo religioso, también es una tradición cultural arraigada en muchos países, que une la espiritualidad con el homenaje familiar.

Conoce el santoral de noviembre de 2025

1 de noviembre - Santa Abigail y San Cireneo

2 de noviembre - San Victorino

3 de noviembre - Santa Silvia y San Martín de Porres

4 de noviembre - Santa Jessica, Santa Carla, San Carlos Borromeo y Santa Carolina

5 de noviembre - Santa Elisabet / Elsa, Santa Isabel, San Zacarías y Santa Bertila

6 de noviembre - San Leonardo de Noblat y San Severo

7 de noviembre - Santa Carina y San Ernesto

8 de noviembre - San Diosdado y San Diosdato

9 de noviembre - Nuestra Señora de la Almudena y Virgen de la Almudena

10 de noviembre - San Andres Avelino, San León Magno, Santa Natalena, Santa Avelina y Santa Ninfa

11 de noviembre - San Martín de Tours, San Menas y San Cristiano

12 de noviembre - Santa Fina, San Margarito, San Renato, San Josafat, San Cristiano y San Emiliano

13 de noviembre - Santa Ennata, San Leandro y San Diego de Alcalá

14 de noviembre - Santa Veneranda, Santa Adeltruda y San Serapión

15 de noviembre - San Alberto Magno, San Leopoldo y San Macuto

16 de noviembre - Santa Agustina y Santa Margarita

17 de noviembre - Santa Felipa, Santa Victoria de Córdoba y Santa Hilda

18 de noviembre - Santa Alda

19 de noviembre - San Barlaán, San Crispín y San Abdías

20 de noviembre - San Benigno, San Edmundo y San Félix de Valois

21 de noviembre - Presentación de la Virgen María y Santa Piedad

22 de noviembre - Santa Cecilia y Santa Celia

23 de noviembre - Santa Felicitas, Santa Lucrecia y San Clemente

24 de noviembre - Santa Fermina, Santa Flora y Santa Eanfleda

25 de noviembre - Santa Jucunda, Santa Catalina y San Alano

26 de noviembre - Festividad de Cristo Rey, San Conrado y San Delfín

27 de noviembre - San Valeriano, San Máximo, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y Santa Bitilda

28 de noviembre - San San Jaime de la Marchia, San Hilario y Santa Quieta

29 de noviembre - Santa Iluminada y San Saturnino

30 de noviembre - Santa Andrea, San Andrés, San Andrés y Apóstol

