Mika, el coach de La Voz, estrena nueva era con la canción 'Modern Times'

El pasado 31 de octubre salía a la luz 'Modern Times', el nuevo trabajo de Mika, el coach de La Voz. La canción, producida junto a Nick Littlemore (EmpireoftheSun) y Peter Mayes (PNAU), marca el inicio de una nueva etapa creativa para el cantante y compositor. Esta canción es el aperitivo del próximo álbum, que saldrá a la luz en los próximos meses.

'Modern Times' abre paso a una nueva era

Mika inaugura una nueva era con su canción, un tema que el autor lo describe como "un grito catedralicio de fe y espíritu, una resistencia poética frente al peso del tiempo y las exigencias de la vida moderna".

El videoclip de la canción ha sido rodado en Viena y refuerza claramente el carácter espiritual de la canción, combinando lo humano con lo místico.

Su séptimo álbum

'Modern Times' es el adelanto del que será el séptimo álbum del cantante, un disco que el compositor lleva preparando dos años y que todavía no tiene fecha de publicación. Lo que sí se sabe es que los conciertos de presentación del disco, empezarán en febrero de 2026.

La vida de Michael Holbrook Penniman Jr, Mika

Michael Holbrook PennimanJr, más conocido como Mika, es un cantante y compositor británico-libanés, que debutó en el mundo de la música en el año 2006 con el sencillo 'Grace Kelly'.

Un año más tarde, en 2007, el cantante firmó un contrato con la discográfica Casablanca Records y Universal Music y lanzó su primer álbum. Desde entonces, el cantante y compositor no ha dejado de crecer, y ya va por su séptimo álbum.

Nominado al Premio Grammy

Mika ha sido ganador del World Music Awards, BritAwards y nominado al Premio Grammy. Además de su faceta como cantante y compositor, Mika ha sido juez y entrenador en varios shows de televisión de Europa: en X Factor de Italia, en La Voz de Francia y desde hace unos días también es coach en La Voz de España, uniéndose al jurado junto a Pablo López, Malú y Sebastián Yatra.

Mika sigue consolidándose como una de las voces más singulares, y ya acumula más de 20 millones de discos vendidos.

