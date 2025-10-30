Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sale a subasta un poema de García Lorca que podría alcanzar los 20.000 euros

La casa Christie´s subasta en París unos versos del poeta granadino escritos en una hoja de un café madrileño. Unas letras dedicadas a su entonces amigo el escritor chileno Vicente Huidobro.

Poema de Garc&iacute;a Lorca

Poema de García LorcaChristie´s

Lorca, travieso y rápido, improvisa unos melosos versos: "Una abeja me ha contado / desleída en dulce miel / que te vas de nuestro lado / hacia la torre de Eiffel". Y con esas cuatro líneas arranca un poema que ahora sale a subasta por 12.000 euros, pero la propia casa Christie´s estima que puede alcanzar los 20.000 euros tras la puja. Corría el año 1931 y en Madrid se encuentran el poeta granadino con su entonces amigo Vicente Huidobro.

El escritor chileno está de visita en la capital de España para gestionar la publicación de sus trabajos 'Altazor' y 'Temblor de cielo' y, entre otros asuntos, asistir a una lectura del Poeta en Nueva York de García Lorca. Los amigos se ven en el café y cervecería Miyares. Allí le van a ofrecer un pequeño homenaje al artista chileno. Y en una hoja del establecimiento Lorca escribe los versos ahora a subasta.

Federico Compreamor

"Porque la poesía española / ya no te puede olvidar / Pues sin ti se queda sola / Abeja en seca amapola / Sin néctar en qué libar". El poema tiene incluso algunos tachones, que revelan ese carácter improvisado y espontáneo de las letras de Lorca, que al final de las mismas firma como 'Federico Compreamor', un elocuente pseudónimo. Aunque al lado, para testificar su autenticidad, aparecen también un "García Lorca" firmado por el poeta.

El texto denota cariño y cercanía entre ambos artistas, pero los años los separaron. En una entrevista que Huidobro concedió al periódico argentino La Nación en 1939, con Lorca ya fallecido, el chileno definió al autor de 'Bodas de sangre' como un poeta muy "mediocre" y sin ningún interés para él, algo que hizo extensible a todos los autores españoles que según él "carecen de imaginación y de inteligencia poética". Algunos expertos creen que este distanciamiento se debe a las ideas políticas de Lorca. Otros a su amistad con Pablo Neruda, enemigo acérrimo de Huidobro. El poema procede de la colección del arquitecto y coleccionista chileno fallecido Carlos Alberto Cruz.

Sabor español

La subasta de Christie's Paris de libros raros y manuscritos, que tiene lugar entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre, tiene otras piezas con sabor español: incluye la colección completa de Louis de Clercq, fotógrafo francés del siglo XIX que viajó por Siria, Palestina, Egipto y España. Su obra 'Voyage en Orient et Voyage en Espagne', con más de 200 imágenes de monumentos y ciudades de España y Oriente, constituye un testimonio excepcional del estado de estos lugares a mediados del XIX. Además también salen a la puja una serie de dibujos de Goya y una edición del Quijote de 1780.

