La 'Gran Canaria Swim Week', pasarela de baño líder en Europa, supone un impacto económico de más de 6 millones de euros

La isla de Gran Canaria acoge esta semana la pasarela de moda de baño líder de Europa, y referente internacional de su categoría, 'Gran Canaria Swim Week'.

Un evento plagado de creatividad, que refleja el compromiso de la isla con el paisaje, con la incorporación este año de un un código ético basado en la diversidad, la equidad, la inclusión y la sostenibilidad, con marcas que utilizan tejidos 100% reciclados y aplican prácticas responsables para reducir el impacto ambiental.

Esta pasarela de moda de baño continúa año tras año ampliando su influencia en el mercado internacional, y a su vez apoyando a los diseñadores locales. En esta edición de la 'GCSW 2025' se reúnen en el recinto de Expomeloneras un total de cuarenta y cuatro diseñadores y marcas, de las cuales veintisiete son canarias, nueve del resto de España, y ocho internacionales; que presentarán sus colecciones en exclusiva sobre la pasarela.

Durante los cuatro días de desfiles han subido al escenario marcas como Agüita Swimwear, Fiona Ferrer y Gogana, que asisten por primera vez a esta pasarela; junto a creadores de reconocido prestigio como Guess, Ágatha Ruiz de la Prada o Carlos Sanjuan, que repiten año tras año sobre el escenario. Además, el evento sirve de plataforma para talentos emergentes de la moda hecha en las Islas Canarias, como Arantxa Arenas, Mare Far Niente, MR&G Design, Patricia Caro, Sandra Jaurrieta y Sirago.

La top model internacional Karolina Kurkova es la imagen de esta 'Gran Canaria Swim Week 2025'. Kurkova, ha desfilado desde finales de los años 90 para las principales firmas de lujo de todo el mundo como Chanel, Versace, Louis Vuitton o Victoria’s Secret.

Moda, inclusión y sostenibilidad

El casting de modelos femenino se compone de 34 modelos españolas, 11 de ellas canarias, y modelos internacionales llegadas de República Checa, Argentina, Venezuela, Portugal, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Puerto Rico y Noruega. El casting masculino está formado por diecisiete modelos, diez de los cuales son canarios, y cuenta también con presencia internacional de Alemania, Argentina y Senegal.

Desde la 'GCSW' se promueve el respeto, la libertad de expresión, el talento emergente, la colaboración comunitaria y la integración cultural, convirtiéndose en un referente internacional gracias a un enfoque progresista, responsable e inclusivo.

Además del impacto en el mundo de la moda de baño, la GCSW supone un impacto económico para la isla de 6,25 millones de euros, del que se no solo se beneficia el sector de la moda donde el año pasado un 80% de las firmas participantes aumentaron sus ventas; sino también los sectores de la restauración, la hostelería, o el transporte, entre otros, con la llegada de más de 10.000 visitantes de todo el mundo.

La pasarela de baño líder de Europa se celebra del 22 al 25 de octubre en Expomeloneras, al sur de Gran Canaria. Además, desde la terraza chill out situada a la entrada del recinto, todo el que quiera puede disfrutar de los desfiles, que podrán seguirse en una gran pantalla.

