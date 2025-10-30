Santiago González, galardonado con los Premios Taburiente

Los Premios Taburiente nacen en el año 2015, con motivo de la conmemoración del 125 aniversario del decano de la prensa en Canarias, llevando el nombre de la Caldera de La Palma en honor a la isla donde fue fundado el periódico en 1890, uno de los más antiguos de la prensa escrita en España.

Desde entonces, estos galardones simbolizan el deseo de impulsar la iniciativa, el emprendimiento, la profesionalidad, la innovación y el liderazgo de figuras que representan un modelo para el mundo y un ejemplo de valores que inspiran a la sociedad.

Este año se reconoce la excelencia, el liderazgo y la originalidad de once personas y entidades en distintos campos. Entre los premiados está Santiago González, Director General de Antena 3 Noticias.

También han recibido el galardón el director de cine Félix Sabroso; la cantante, actriz y modelo, Nía; el músico José Manuel Ramos; el dramaturgo Moncho Borrajo; la artista Maribel Nazco; Rafa Méndez, bailarín; Sur Film, productora audiovisual; José Fernando Cabrera, presidente del grupo Golf Resort; y Javier de Paz, Presidente de Movistar+.

Este año con mención especial a los niños y las niñas damnificados de la guerra.

Santiago González ha elogiado el carácter internacional de estos premios, mirando siempre hacia el exterior. Y ha destacado la “importancia de la labor de los medios de comunicación en estos tiempos tan convulsos”. Los medios tienen que “adaptarse a cada avance tecnológico y a todos los desafíos de los que demandan información”.

Los premios Taburiente son galardones de carácter nacional e internacional que otorga anualmente esta institución filantrópica del Decano de la prensa canaria.

