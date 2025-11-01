Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El actor Jesse Eisenberg, protagonista de 'La red social', donará un riñón a un desconocido: "Estoy muy emocionado por hacerlo"

El actor estadounidense Jesse Eisenberg ha anunciado que donará un riñón de forma altruista el próximo mes de diciembre, una decisión que asegura le hace sentirse "muy emocionado".

Paula Hidalgo
Publicado:

El actor Jesse Eisenberg, que fue nominado al Óscar en 2011 por su papel en 'La red social', ha revelado durante una entrevista en el programa Today de la cadena NBC News que donará un riñón a un desconocido el próximo mesde diciembre. "Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad. No sé por qué. Me picó el 'bicho' de la donación de sangre. Voy a hacer una donación altruista a mediados de diciembre. Estoy muy emocionado por hacerlo", aseguraba.

Durante la entrevista, contó que se planteó donar un riñón por primera vez hace una década, cuando contactó con una organización, aunque entonces no obtuvo respuesta. Recientemente, un amigo médico le recomendó acudir al hospital NYU Langone Health de Nueva York. "Fui al día siguiente, me hicieron una serie de pruebas y ahora tengo programada la cita para mediados de diciembre", comentó.

La donación será completamente altruista, es decir, destinada a una persona con enfermedad renal avanzada a la que el actor no conoce. Eisenberg aseguró que el procedimiento "básicamente no tiene ningún riesgo y es algo muy necesario": "Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia si tienes el tiempo y las ganas", añadió.

Un gesto solidario y nuevos proyectos en marcha

El intérprete de 'Café Society' y 'Ahora me ves' ha señalado también que ha incluido a su familia en la lista de potenciales beneficiarios, por si en el futuro alguno necesitara un trasplante de riñón.

Además, Eisenberg se prepara para el estreno de su próxima película, 'Now You See Me: Now You Don’t', dirigida por Ruben Fleischer, que llegará a los cines a mediados de noviembre y retomará la saga sobre los ilusionistas que desafían a los poderosos con sus trucos de magia.

