Muere el torero jerezano Rafael de Paula a los 85 años

El torero ha fallecido a los 85 años de edad. Era conocido artísticamente como Rafael de Paula.

Imagen de archivo de Rafael Soto Moreno

Neila Gallego
Publicado:

El torero Rafael Soto Moreno, conocido artísticamente como Rafael de Paula ha fallecido a los 85 años.

Tras conocerse la noticia el Ayuntamiento de Jerez ha mostrado su pesar a través de la alcaldesa, María José García-Pelayo. "El cielo abre su Puerta Grande para recibir a un jerezano de leyenda. Nos deja Rafael de Paula, genio del toreo y del arte, que llevó con orgullo el nombre de Jerez por todo el mundo", ha dicho.

El nombre de Rafael de Paula, considerado una de las figuras más singulares y personales del toreo moderno, admirado tanto por su estética como por su concepción del arte taurino, quedó asociado a una forma de torear marcada por el compás, el duende y la lentitud, lo que le convirtió en un referente para varias generaciones de aficionados y profesionales. En 2002 fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el entonces Ministerio de Cultura, en reconocimiento a su aportación al arte taurino como expresión cultural.

