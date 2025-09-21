La esposa de Bruce Willis explica el "nuevo lenguaje" que usa para comunicarse con el actor

La esposa de Bruce Willis ha revelado que ha desarrollado una nueva forma de comunicarse con la estrella de acción de Hollywood, quien se encuentra en una etapa de recuperación gradual de su enfermedad cerebral.

El actor estadounidense de 70 años, que fue diagnosticado con esta enfermedad cerebral degenerativa en 2023, perdió su capacidad de hablar y ahora su esposa, Emma Hemming Willis, ha explicado cómo ha mantenido su conexión.

Emma ha explicado que, pese a las dificultades, su comunicación ha tenido que evolucionar. Tal y como declaró a The Times, "Bruce y yo ahora tenemos nuestro propio lenguaje" e insiste en que es "su manera de estar juntos".

Esa manera de estar juntos asegura que es "sentarse con él, caminar con él, escucharlo mientras intenta verbalizar en su propio idioma", lo que para Emma es "validarlo". Tal y como ella misma ha afirmado, interpreta su lenguaje corporal o lo mira a los ojos para comprender qué le molesta y qué está experimentando.

La demencia frontotemporal afecta a alrededor de 50.000 personas en Estados Unidos

En 2022, a Willis le diagnosticaron afasia, un trastorno que afecta la forma en que el cerebro comprende y formula el lenguaje. Tan solo un año después, en 2023, le diagnosticaron demencia frontotemporal, una forma de la enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en personas de entre 45 y 65 años.

Precisamente, la demencia frontotemporal está causada por la pérdida progresiva de neuronas en los lóbulos frontal y temporal del cerebro. A medida que esas áreas se van reduciendo, pueden existir cambios en la personalidad, el comportamiento y las habilidades lingüísticas de quien la padece.

No obstante, esos no son los únicos cambios que se producen. También puede producir facilidad para distraerse o problemas motores como debilidad muscular.

Hemming Willis asegura de que la conexión con Bruce "sigue intacta"

Para la esposa de Bruce Willis, la conexión con el actor sigue intacta y de hecho, afirma que tienen "momentos de conexión constantemente". Asimismo, asegura que Bruce es consciente de que está casado con ella.

Pese a los momentos felices, Hemming Willis sabe que la situación de su familia es "difícil" y ha calificado a la demencia frontotemporal de enfermedad "cruel". Para Hemming, esta enfermedad "constantemente te quita" incluso "cuando piensas que ya no te puede quitar nada más".

Al detallar la experiencia en su nuevo libro 'The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path', Hemming Willis dice que cuando se dio cuenta de que no había tratamiento ni cura para la enfermedad de su marido, "fue una de las experiencias más traumáticas de su vida" y se sintió "completamente sola".