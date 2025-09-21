Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis explica el "nuevo lenguaje" que usa para comunicarse con el actor

La esposa de Bruce Willis ha revelado cómo es el "nuevo lenguaje" que ha desarrollado para comunicarse con el actor de 70 años que padece demencia frontotemporal.

Imagen de archivo del actor estadounidense Bruce Willis

Imagen de archivo del actor estadounidense Bruce WillisEFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La esposa de Bruce Willis ha revelado que ha desarrollado una nueva forma de comunicarse con la estrella de acción de Hollywood, quien se encuentra en una etapa de recuperación gradual de su enfermedad cerebral.

El actor estadounidense de 70 años, que fue diagnosticado con esta enfermedad cerebral degenerativa en 2023, perdió su capacidad de hablar y ahora su esposa, Emma Hemming Willis, ha explicado cómo ha mantenido su conexión.

Emma ha explicado que, pese a las dificultades, su comunicación ha tenido que evolucionar. Tal y como declaró a The Times, "Bruce y yo ahora tenemos nuestro propio lenguaje" e insiste en que es "su manera de estar juntos".

Esa manera de estar juntos asegura que es "sentarse con él, caminar con él, escucharlo mientras intenta verbalizar en su propio idioma", lo que para Emma es "validarlo". Tal y como ella misma ha afirmado, interpreta su lenguaje corporal o lo mira a los ojos para comprender qué le molesta y qué está experimentando.

La demencia frontotemporal afecta a alrededor de 50.000 personas en Estados Unidos

En 2022, a Willis le diagnosticaron afasia, un trastorno que afecta la forma en que el cerebro comprende y formula el lenguaje. Tan solo un año después, en 2023, le diagnosticaron demencia frontotemporal, una forma de la enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en personas de entre 45 y 65 años.

Precisamente, la demencia frontotemporal está causada por la pérdida progresiva de neuronas en los lóbulos frontal y temporal del cerebro. A medida que esas áreas se van reduciendo, pueden existir cambios en la personalidad, el comportamiento y las habilidades lingüísticas de quien la padece.

No obstante, esos no son los únicos cambios que se producen. También puede producir facilidad para distraerse o problemas motores como debilidad muscular.

Hemming Willis asegura de que la conexión con Bruce "sigue intacta"

Para la esposa de Bruce Willis, la conexión con el actor sigue intacta y de hecho, afirma que tienen "momentos de conexión constantemente". Asimismo, asegura que Bruce es consciente de que está casado con ella.

Pese a los momentos felices, Hemming Willis sabe que la situación de su familia es "difícil" y ha calificado a la demencia frontotemporal de enfermedad "cruel". Para Hemming, esta enfermedad "constantemente te quita" incluso "cuando piensas que ya no te puede quitar nada más".

Al detallar la experiencia en su nuevo libro 'The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path', Hemming Willis dice que cuando se dio cuenta de que no había tratamiento ni cura para la enfermedad de su marido, "fue una de las experiencias más traumáticas de su vida" y se sintió "completamente sola".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

¿Qué pasa con el Benidorm Fest si España no va a Eurovisión? ¿Cuándo se sabe si Israel participa?

Vista general de Eurovisión 2025 en Suiza

Publicidad

Cultura

Imagen de archivo del actor estadounidense Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis explica el "nuevo lenguaje" que usa para comunicarse con el actor

Julio Iglesias

Julio Iglesias se convierte en el mejor reclamo inmobiliario de Galicia

Luz Gabás

"Corazón de oro", la nueva novela de Luz Gabás, ganadora del premio Planeta

"Otello" de Giuseppe Verdi inaugura la temporada del Teatro Real con un reparto de primeras figuras
Shakespeare

"Otello" de Giuseppe Verdi inaugura la temporada del Teatro Real con un reparto de primeras figuras

Leiva suspende su concierto en Guadalajara por una infección aguda en las vías respiratorias
Leiva

Leiva suspende su concierto en Guadalajara por una infección aguda en las vías respiratorias

El actor estadounidense, Bruce Willis.
Bruce Willis

Bruce Willis vuelve a sonreír junto a sus hijas en una emotiva fotografía compartida en Instagram

Después de ser diagnosticado con afasia que evolucionó a demencia frontotemporal, el actor fue trasladado a un hogar con atención especializada.

David Muñoz de Estopa se presenta en concierto el 27 de noviembre de 2015 en Barcelona, ​​España.
Estopa

Del escenario al pupitre: David Muñoz de Estopa empieza la carrera de Historia a los 49 años

El cantante ha sorprendido a estudiantes y fans al matricularse en Historia, su gran pasión, en la Universidad de Barcelona.

Brett James

Muere Brett James, cantautor y ganador del Grammy, en un accidente aéreo en Carolina del Norte

Óliver Laxe

'Sirat', de Óliver Laxe, representará a España en los premios Oscar

Vista general de Eurovisión 2025 en Suiza

¿Qué pasa con el Benidorm Fest si España no va a Eurovisión? ¿Cuándo se sabe si Israel participa?

Publicidad