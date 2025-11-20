Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cuándo se encienden las luces de Navidad 2025 en Madrid

Madrid se prepara para brillar esta Navidad: conoce la fecha del encendido de luces, los horarios y todos los detalles del espectacular alumbrado navideño de 2025

La Navidad ya se deja sentir en Madrid. Las calles se engalanan, los escaparates lucen su decoración más cuidada y la ciudad se viste de un ambiente mágico que invita a pasear, disfrutar y sumergirse en el espíritu de estas fechas.

El momento más esperado llega con el encendido del alumbrado navideño, que este 2025 se celebrará el sábado 22 de noviembre en la Plaza de Cibeles, uno de los espacios más icónicos de la capital. Desde las 18:00 horas, residentes y visitantes se reunirán para dar la bienvenida a la Navidad entre música, luces y alegría, dando inicio a la temporada más luminosa y festiva del año.

A partir de ese instante, Madrid se transforma en un auténtico despliegue de color y vida: sus calles y plazas más reconocidas, desde la Gran Vía y la Puerta del Sol hasta los barrios más tradicionales, irradian energía y encanto, mostrando su lado más acogedor para quienes las recorren.

Cómo es el alumbrado navideño de Madrid 2025

El alumbrado navideño de este año se perfila como uno de los espectáculos lumínicos más destacados de España, consolidando a Madrid como un destino imprescindible durante las fiestas. Más de 13 millones de bombillas LED iluminarán más de 240 ubicaciones distribuidas por los 21 distritos, creando un recorrido lleno de color y luz.

La decoración incluye 13 abetos gigantes, 126 cerezos y 7.134 cadenetas, que en conjunto suman 157 kilómetros de iluminación, transformando cada rincón de la ciudad en un auténtico cuento navideño.

Además, uno de los grandes atractivos será el árbol de Navidad gigante situado en la intersección de Gran Vía y Alcalá, frente al emblemático edificio Metrópolis. Su diseño luminoso promete convertirse en uno de los puntos más fotografiados del centro, atrayendo por igual a locales y turistas.

Fechas y horarios de encendido de las luces

El alumbrado permanecerá encendido desde el 22 de noviembre hasta el 6 de enero, con los siguientes horarios:

  • De domingo a jueves: de 18:00 a 00:00 horas.
  • Viernes y sábados: de 18:00 a 01:00 horas.
  • 24 de diciembre y 5 de enero: de 18:00 a 03:00 horas.
  • 31 de diciembre: de 18:00 a 06:00 horas.

Estos horarios permitirán disfrutar del espectáculo lumínico prácticamente todas las noches, adaptándose a los días festivos y a las celebraciones más destacadas del calendario navideño.

Planes y rincones imprescindibles en Madrid esta Navidad

Vivir la Navidad en Madrid va mucho más allá de contemplar las luces. Pasear por la Gran Vía, detenerse en la Puerta del Sol, recorrer mercadillos como el de la Plaza Mayor o saborear un chocolate con churros forman parte de la experiencia navideña de la ciudad, llenando de magia, alegría y tradición cada rincón.

La ciudad ofrece además numerosas propuestas culturales: museos y teatros programan exposiciones, conciertos y obras familiares, brindando la oportunidad de disfrutar de cultura y entretenimiento mientras se recorre Madrid iluminada.

Si planeas visitar la ciudad durante estas fiestas, apunta el 22 de noviembre en tu calendario. A partir de esa fecha, calles y plazas se llenarán de magia y color, y el alumbrado navideño 2025 promete una vivencia inolvidable, consolidando a la capital como uno de los destinos navideños más fascinantes de Europa.

