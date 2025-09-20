Bruce Willis vuelve a sonreír junto a sus hijas en una emotiva fotografía compartida en Instagram

Desde que el actor Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, su salud se ha deteriorado de forma alarmante en los últimos años.

Pese a su salud, Willis ha sido visto con una gran sonrisa en las fotografías publicadas por su hija, Scout Willis, que decidió mostrar momentos íntimos de su verano junto al intérprete y su familia.

Entre esas imágenes, que su hija ha publicado en Instagram, aparece Bruce junto a sus dos hijas en un sofá al aire libre. En dichas imágenes, el protagonista de Moonlighting viste una camiseta gris con un pantalón negro. En otras fotografías, puede observarse a Demi Moore jugando al dominó en la mesa de la cocina junto a Tallulah, la hija menor del actor.

Hasta esa fotografía, las apariciones públicas de Bruce han sido cada vez más escasas desde que su familia confirmara que había sido diagnosticado con afasia, una enfermedad que progresó a demencia frontotemporal.

A raíz de la sonrisa del actor en la imagen, varios usuarios de Instagram aseguraron que esperan que "esté bien" y que esa imagen "alegra el corazón".

La enfermedad de Bruce ha transformado la vida de toda su familia

La enfermedad que padece Willis, que afecta a los lóbulos frontales del cerebro, ha cambiado la vida de sus familiares. Su esposa, Emma Heming Willis, de 47 años, habló recientemente sobre la difícil decisión de mudarlo a una residencia separada, donde recibe cuidados sanitarios durante todo el día.

Tal y como declaró Emma en una entrevista para The Sunday Times, "fue la elección correcta para él, para nuestras hijas y para mí".

Heming también argumentó que este cambio permitió que más amigos y familiares pudieran visitar a Bruce sin mayores presiones.

También Emma detalló las consecuencias que tuvo la enfermedad de su marido en sus hijas. Tal y como aseguró Emma Heming, sus hijas "se han adaptado de verdad a su enfermedad y saben cómo moverse a su alrededor". Sin embargo, insiste que aunque se hayan adaptado, "es duro para ellas porque lo echan de menos".

En su libro 'The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path', Emma Heming reveló que en el pasado la convivencia en casa se había vuelto complicada.

Según Heming, "su casa estaba patas arriba" y para ella, eso "significaba que el tiempo de juego con amigos era imposible".

Aunque le costó, Heming comprendió que Bruce siempre habría querido que sus hijas crecieran en un entorno libre, donde pudieran expresarse y ser simplemente niñas. Esa fue otra variable que consideró para el cambio de residencia de su esposo.

