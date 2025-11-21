Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
José Creuheras, sobre Metafuturo: "Analizamos un entorno que obliga a tener una continua adaptación a los tiempos"

El presidente del Grupo Planeta y Atresmedia Corporación ha mostrado su compromiso con la cultura, la formación y el derecho a la información.

Neila Gallego
Publicado:

Atresmedia celebra la IV edición de 'Metafuturo'. José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y Atresmedia Corporación, ha abierto la jornada de hoy en Barcelona. Creuheras ha asegurado que hablar de futuro choca con la realidad actual porque "hay una inmediatez en todo".

"Siempre que nos hablan de futuro parece un horizonte lejano y parece que pasará de aquí a mucho tiempo, pero eso choca con la realidad", ha asegurado. "Hay mucha inmediatez y se requieren respuestas rápidas", ha añadido.

Para el presidente de Atresmedia, "no tenemos mucho tiempo para pensar". "Parece que el tiempo se comprime y que todo sucederá mañana. No es que lo parezca, es que sucede", ha remarcado.

Según indica, la velocidad marca las vidas de las personas, y en consecuencia su manera de pensar y actuar. En esta línea, defiende que "es bueno parar un momento" pare reflexionar sobre lo que está pasando.

Una sociedad formada tiene más criterio y es una sociedad mejor

José Creuheras

Durante el discurso, Creuheras ha reivindicado el papel del Grupo Planeta en ayudar a buscar soluciones para los retos del futuro. "Nos estamos reescribiendo en muchas facetas: en política, en tecnología, en la forma de hacer negocio. Y en ese intento de reescribirnos y ser una sociedad mejor desde nuestras actividades del Grupo Planeta creemos que una sociedad que lee es una sociedad mejor", ha dicho.

De esta forma ha mostrado su compromiso con la cultura, la formación y el derecho a la información. En este sentido, ha querido subrayar que ese derecho a la información es más necesario que nunca. "Desde Atresmedia somos líderes de información y sentimos la responsabilidad de informar con un rigor veracidad y ayudar a tener un pensamiento crítico", ha afirmado.

¿Qué es 'Metafuturo'?

El foro de 'Metafuturo' ya va por su cuarta edición. Nació en el año 2022 con el objetivo de abordar los principales desafíos y preocupaciones de la sociedad. Puedes seguir esta edición de 'Metafuturo' en directo a través de Atresplayer.

