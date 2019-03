Doña Letizia recibe el 'Garbanzo de Plata'

En un céntrico restaurante de Madrid, Doña Letizia improvisó un discurso cercano, familiar y simpático en el que llegó a bromear afirmando que el hecho de ser "la única" de la Familia Real que no contaba con tal distinción provocaba "piques" entre ellos.



"El Príncipe me decía hoy (...) que ahora el pique es con él porque es el único que no ha venido aquí" a comer el cocido, señaló refiriéndose a que Don Felipe recibió el Garbanzo de Plata en el curso de una audiencia a los miembros del Consejo del club en 1987.



Doña Letizia confirmó también una anécdota que comentó minutos antes de que ella hablara el columnista Alfonso Ussía, con respecto a que a la salida de la Catedral de la Almudena el día de su boda con el Príncipe, le preguntó a su marido si creía que le darían el Garbanzo de Plata.



Su función: Apoyar al Príncipe



Pero al margen de las bromas y las anécdotas, la Princesa sí llevaba un mensaje preparado. Recordó que próximamente, el 22 de mayo, se cumplirá su sexto aniversario de boda y subrayó que en este periodo en el que también ha sido madre ha "acompañado al Príncipe en su labor para apoyarle", en lo que ella pueda, "en su dedicación permanente a España".



"He intentado cumplir con mi trabajo con responsabilidad, ilusión, esfuerzo" y, como dijo el día de su presentación oficial como prometida de Don Felipe el 3 de noviembre de 2003, un lunes del que dice acordarse perfectamente, "con vocación de servir a los españoles".



La espontaneidad de Doña Letizia se dejó ver desde el primer momento en que comenzó a hablar. Sus palabras apenas las captaba un micrófono apoyado en la mesa y le pidieron a Su Alteza que cogiera uno de mano. "Yo lo que me digáis. Me habían dicho que no lo cogiera", dijo la Princesa, que se dirigió a uno de sus responsables de prensa para pedirle permiso antes de agarrar entre sus manos el aparato con el que estuvo tan familiarizada en su faceta anterior de periodista.



No es habitual escuchar a la Princesa dirigirse a su auditorio en un formato tan coloquial, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los discursos que pronuncia los hace en actos institucionales, que nada tienen que ver con la comida de hoy.



La Princesa compartió mesa con la presidenta del club, Laura Valenzuela, sentada a su derecha, el ex alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, el dibujante Antonio Mingote -que le regaló un abanico pintado por él-, Alfredo Amestoy, Federico Escudero y Alfonso Ussía.



Ussía, en unas palabras pronunciadas antes de que hablara la Princesa, destacó que Doña Letizia ha cumplido su papel "con gran naturalidad y eficacia" a pesar de que reconoció haberlo puesto "en duda en algún momento".



Entre los asistentes a la comida organizada por el club de prensa 'Garbanzo de Plata', al que la Princesa se refirió como una asociación de "gentes buenas y sabias", estaban la Duquesa de Alba y su hijo Cayetano Martínez de Irujo, Rosa Villacastín, Isabel Gemio, María Teresa Campos, Luis María Ansón, Jesús Mariñas, Ramón Sánchez Ocaña y el ex Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez, entre otros.