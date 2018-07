David Bisbal no es el primero que pone Twitter patas arriba

"Nunca se han visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas, ojalá que se acabe pronto la revuelta", afirmaba el cantante David Bisbal en su cuenta de Twitter, en referencia a las revueltas en Egipto.

El comentario armó tal revuelo en Twitter que ya son cientos los mensajes de burla sobre el asunto. Bajo el hashtag #turismobisbal se suceden los comentarios de los internautas que bromean sobre la afirmación del cantante.

"Bisbal opina que los chistes de #turismobisbal no tienen ninguna Grecia" o "El Ártico está muy helado y solitario. Ojalá pase esta ola de frío y vuelvan los escorpiones y los velociraptores" son algunos de los comentarios que forman parte del tema, que ya es trending topic mundial.

Pero Bisbal no es la única celebridad que ha generado tal revuelo en Twitter por un comentario. El adiós del ministro Moratinos fue comentado duramente por el escritor Pérez-Reverte: "Por cierto, que no se me olvide. Vi llorar a Moratinos. Ni para irse tuvo huevos". Al literato le llovieron críticas, pero también se multiplicaron sus seguidores.

Álex de la Iglesia, por ejemplo, ha retransmitido hace unos días su adiós a la Academia de Cine también con polémica: "Me voy. Dimito, y como prometí, estaré en la gala de los goya". En Hollywood, el paradigma twittero es Ahston Kutcher, que incluso ha colgado a su mujer, Demi Moore, en ropa interior.