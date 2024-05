La reaparición de Miguel Herrán tras ser operado por un accidente de moto esta semana

Miguel Herrán, uno de los actores más conocidos de nuestro país, dio un gran susto a sus seguidores el pasado viernes cuando se supo que había sufrido un accidente de moto. No obstante, el joven actor ha comunicado hoy que, tras ser operado, ya se encuentra recuperándose en casa después del accidente.

Fue la pareja de Miguel Herrán, Celia Pedraza, quien confirmó la noticia después de que el actor no acudiera junto a ella a un evento este mismo viernes: "No ha podido venir porque ha tenido un pequeño accidente de moto, no ha sido nada grave. Ha tenido una pequeña luxación, pero está genial en casa recuperándose", explicó la novia del actor.

"Cada hueso en su sitio"

El propio Miguel Herrán ha comentado en sus redes sociales hoy mismo lo sucedido: "Tuve un accidente con la moto, yo solo, no iba rápido y todo salió bien". El actor ha contado que a causa del accidente tuvo que ser hospitalizado y que ha tenido que pasar por el quirófano. "Me han operado del hombro derecho y tendré que estar un tiempo sin moverme mucho, pero estoy bien", ha explicado el actor en una publicación de Instagram.

Herrán, ganador de dos premios Goyas (en 2016 como actor revelación y en 2023 como actor protagonista), ha querido con este mensaje tranquilizar a sus fans y además ha aprovechado para publicar varias fotos de la semana. Una foto de él con collarín en la cama del hospital, otra de la moto tras el accidente, otra ya con el cabestrillo o algunas fotos de su bebé con sus familiares.

El actor también ha agradecido a la marca de las protecciones que llevaba puestas en el accidente. "Gracias a ellos solo he tenido una luxación en la clavícula", ha comentado Miguel, que también ha agradecido a los médicos por dejarle en la operación "cada hueso en su sitio".

Desde que saltó a la fama, Miguel Herrán ha mostrado su afición por el motor y, en especial, por las motos. Por esta razón, aunque que haya sufrido un accidente, el actor ha querido quitarle hierro al asunto compartiendo una fotografía con una amplia sonrisa.

El accidente de Noriega

El pasado mes de febrero precisamente otro actor sufrió un accidente de moto. Eduardo Noriega tuvo un accidente en la M-30 al embestirle un automóvil por detrás y salir disparado hacia delante.

El actor cántabro, ganador de dos premios Goya (1998 y 2004), explicaba en sus redes sociales que todo quedó en un "susto tremendo" y que el accidente solo le provocó "policontusiones y algunos puntos".

El protagonista de filmes como 'Abre los ojos' o 'Tesis', entre otras, agradeció a través de su cuenta de Instagram a los Bomberos de Madrid, a la policía y al Samur su atención, a la vez que dio las gracias a los trabajadores del Hospital Universitario de La Princesa, donde fue atendido tras el accidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com