Curro Romero: "La decisión de prohibir los toros es tan grave como una tarde negra"

La decisión del Parlament catalán de prohibir las corridas de toros a partir de 2012 ha generado opiniones diversas. En Espejo Público han entrevistado a diferentes personalidades relacionadas con el mundo del toro para saber qué les ha parecido la decisión.

"Es un golpe bajo", comentó el matador de toros Víctor Janeiro. Añadió que "es una pena que se pierda una plaza tan grande como La Monumental. Tenemos que defender lo que es nuestro, nuestro patrimonio y futuro, defenderlo a muerte".

El joven torero entiende que se ha podido dar una imagen equivocada de la lidia española. "Los antitaurinos hacen que parezca algo violento, y no es eso, sino un arte, algo sensible y bonito".



Juan José Padilla, también matador de toros opinó que "han aprovechado la ocasión para prohibir algo español".

Por su parte, Manolo Molés, periodista taurino, explicó que en Canarias "nunca se han prohibido los toros, eso es incierto; hubo una ley para proteger a los animales domésticos, y el toro que yo sepa no es una mascota. Simplemente el toreo murió en Canarias porque no había afición y tenía que morir". Molés consideró además que "la culpa la tienen los empresarios taurinos, que no han sabido fomentar la afición en Cataluña".

El maestro del toreo Curro Romero añadió afectado que la decisión "es tan grave como una tarde negra". "Atentar contra las raíces culturales, contra la fiesta nacional, y el pan de miles de personas, me parece denunciable", dijo el torero retirado. "Creo que es imposible acabar con la fiesta nacional", terminó diciendo.